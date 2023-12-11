Просыпаюсь среди ночи с чувством голода: профессор Бузунов объяснил, о чем это может говорить

О важности сна для здоровья врачи напоминают постоянно. Поэтому, если вы недостаточно спите, регулярно не высыпаетесь или часто чувствуете себя разбитым по утрам, это тревожных знак. Чем и где это может вам аукнуться, никто не скажет: возможных последствий у хронического недосыпа слишком много. Например, может развиться сахарный диабет.