Профессор Гильденскиольд назвал 5 болезней, которыми страдают пользователи посудомоечных машин

Очищайте машину с помощью уксуса: плесень Exophiala не переносит кислую среду.

Периодически мойте машину изнутри, особенно корзины для посуды.

После рабочего цикла оставляйте машину открытой: грибок не выносит сухую среду.

Периодически меняйте фильтры в трубах с водой. Если вода жесткая, они быстро забиваются.

Выбирая посудомоечную машину, обращайте внимание на наличие высокотемпературного режима, когда мойка, ополаскивание и сушка проходят при нагревании воды выше 80 °C. Благодаря высокой температуре посуда быстро очищается даже без моющих средств и ополаскивателя. Преимуществом будет и полная дезинфекция посуды.

Не мойте посуду на экономном режиме, где вода экономится за счет полоскания. Иначе на стенках посуды остается еще больше моющих средств. Лучше используйте режим двойного или усиленного полоскания.