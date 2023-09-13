Профессор Гильденскиольд назвал 5 болезней, которыми страдают пользователи посудомоечных машин

Технический прогресс подарил много незаменимых в быту вещей, но не всегда это идет на благо людям. Так, посудомоечные машины, которые так помогают нам на кухне, оказывается, приводят к серьезным болезням.
Профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, д.м.н.
«После мытья посуды в посудомоечной машине на тарелках и чашках остается моющее средство, которое потом попадает в организм человека и наносит непоправимый вред, — говорит профессор, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, биоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. — Согласно некоторым исследованиям, дети в домах и квартирах с посудомоечной машиной чаще болеют астмой и сезонной аллергией».
Еще одна причина, чтобы отказаться от посудомойки, — черные дрожжи, которые появляются между дверцей и уплотнителем в процессе эксплуатации.
«Черные дрожжи Exophiala dermatitidis и Exophiala Phaeomuriformis способны вызывать грибковые инфекции, — говорит профессор. — Экзофиалы хорошо размножаются при высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды, что как раз обеспечивает посудомоечная машина, и образуют целые колонии».
После мытья посуды в машине, где присутствуют черные дрожжи, они обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда могут перекочевать в печень человека.
По словам эксперта, как и многие другие плесневые грибки, экзофиалы попадают в наш организм через дыхательные пути. При этом они могут привести к развитию аллергии у людей, включая астму и аллергический грибковый синусит.
«Кроме того, экзофиалы колонизируют легкие пациентов с муковисцидозом, хотя до сих пор неясно, играют ли они роль в прогрессировании этого заболевания», — говорит профессор.
Еще одна напасть, которой может наградить посудомойка, это кожные болезни.
«Грибок Exophiala dermatitidis редко вызывает у людей инфекцию, однако способен вызывать кожный и подкожный феогифомикоз при ослабленном иммунитете», — комментирует Гильденскиольд.
Поэтому, если есть опасения, что у кого-то в семье появились заболевания аллергического характера, которые можно связать с плесневым загрязнением посудомоечной машины, эксперт советует обратиться за консультацией к врачу–аллергологу и специалистам-микологам.
Как чистить посудомоечную машину, чтобы она была безопасной
«Грибки, обнаруженные в посудомойках, как правило, имеют устойчивость к воздействию горячей воды (до 80 °C) и химическим средствам для ухода за техникой. При этом чем больше колония грибков, тем менее она уязвима для моющих средств», — говорит Гильденскиольд.
Очищайте машину с помощью уксуса: плесень Exophiala не переносит кислую среду.
Периодически мойте машину изнутри, особенно корзины для посуды.
После рабочего цикла оставляйте машину открытой: грибок не выносит сухую среду.
Периодически меняйте фильтры в трубах с водой. Если вода жесткая, они быстро забиваются.
Выбирая посудомоечную машину, обращайте внимание на наличие высокотемпературного режима, когда мойка, ополаскивание и сушка проходят при нагревании воды выше 80 °C. Благодаря высокой температуре посуда быстро очищается даже без моющих средств и ополаскивателя. Преимуществом будет и полная дезинфекция посуды.
Не мойте посуду на экономном режиме, где вода экономится за счет полоскания. Иначе на стенках посуды остается еще больше моющих средств. Лучше используйте режим двойного или усиленного полоскания.
Выбирайте качественное и экологичное средство для мытья посуды, которое не навредит даже при попадании его частиц в организм. Экологичные средства не содержат таких агрессивных веществ, как фосфаты, формальдегид и т.п. Все активные химические компоненты в них находятся в пределах нормы, а значит, безопасны для человека.