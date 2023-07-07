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Не забывайте стирать: опасный источник плесени и пыли, который есть в каждой спальне

В спальне каждый из нас проводит достаточно большую часть жизни. Узнайте, какой предмет в этой комнате нуждается в вашем особом внимании и уходе.

7 июля 2023
подушка, на которой нельзя спать
Источник:
iStoсkphoto

Некоторые привычные предметы домашней обстановки могут быть гораздо грязней, чем мы привыкли думать. Например, давно ли вы чистили или меняли свою подушку? Эксперт по качеству воздуха Майкл Рубино и ведущая подкаста «Спросите уборщика» Анджела Браун в беседе с изданием Newsweek рассказали об источнике грязи, пыли и плесени в вашей спальне и о том, как поддерживать эту зону в чистоте.

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Как отмечает Рубино, в самой обычной на первый взгляд подушке могут содержаться споры плесени и до миллиона клещей. А еще — микротоксины, способные спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, подушка на протяжении всей ночи соприкасается с кожей, в нее впитывается пот и слюни, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Да и для плесени тоже. Чтобы споры развились, нужна пища и влага. Материал, из которого сделана подушка, частички кожи и другая органика играют роль питательной среды. А пот, слюни и другие пролитые на подушку жидкости создают идеальную влажную среду для размножения плесени.

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Конечно, на подушку мы обычно надеваем наволочку. Однако, как поясняет Анджела Браун, постельное белье лишь на время защищает подушку от вредных организмов и грязи. Нужно не забывать регулярно стирать не только наволочку, но и саму подушку — в идеале как минимум один раз в 3-6 месяцев. Способ стирки зависит от материала, из которого сделана подушка. Пуховые, перьевые и синтетические можно смело стирать в машинке. А вот специальные подушки с эффектом памяти лучше вручную промывать с помощью губки и мыльного раствора. После этого подушку нужно бережно отжать и просушить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении не под прямыми лучами солнца. А если на подушке уже появилась плесень, ее нужно обязательно выбросить.

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Кстати

На вашей кухне тоже есть предметы, которые гораздо опасней для вашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд. Например, в старых и уже успевших подпортиться кухонных досках могут оставаться частички продуктов. В результате на них образуются микроорганизмы, которые в перспективе могут спровоцировать пищевое отравление. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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