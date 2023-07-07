Не забывайте стирать: опасный источник плесени и пыли, который есть в каждой спальне

Конечно, на подушку мы обычно надеваем наволочку. Однако, как поясняет Анджела Браун, постельное белье лишь на время защищает подушку от вредных организмов и грязи. Нужно не забывать регулярно стирать не только наволочку, но и саму подушку — в идеале как минимум один раз в 3-6 месяцев. Способ стирки зависит от материала, из которого сделана подушка. Пуховые, перьевые и синтетические можно смело стирать в машинке. А вот специальные подушки с эффектом памяти лучше вручную промывать с помощью губки и мыльного раствора. После этого подушку нужно бережно отжать и просушить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении не под прямыми лучами солнца. А если на подушке уже появилась плесень, ее нужно обязательно выбросить.