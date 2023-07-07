Не забывайте стирать: опасный источник плесени и пыли, который есть в каждой спальне

Некоторые привычные предметы домашней обстановки могут быть гораздо грязней, чем мы привыкли думать. Например, давно ли вы чистили или меняли свою подушку? Эксперт по качеству воздуха Майкл Рубино и ведущая подкаста «Спросите уборщика» Анджела Браун в беседе с изданием
Как отмечает Рубино, в самой обычной на первый взгляд подушке могут содержаться споры плесени и до миллиона клещей. А еще — микротоксины, способные спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, подушка на протяжении всей ночи соприкасается с кожей, в нее впитывается пот и слюни, что создает идеальную среду для размножения бактерий. Да и для плесени тоже. Чтобы споры развились, нужна пища и влага. Материал, из которого сделана подушка, частички кожи и другая органика играют роль питательной среды. А пот, слюни и другие пролитые на подушку жидкости создают идеальную влажную среду для размножения плесени.
Конечно, на подушку мы обычно надеваем наволочку. Однако, как поясняет Анджела Браун, постельное белье лишь на время защищает подушку от вредных организмов и грязи. Нужно не забывать регулярно стирать не только наволочку, но и саму подушку — в идеале как минимум один раз в 3-6 месяцев. Способ стирки зависит от материала, из которого сделана подушка. Пуховые, перьевые и синтетические можно смело стирать в машинке. А вот специальные подушки с эффектом памяти лучше вручную промывать с помощью губки и мыльного раствора. После этого подушку нужно бережно отжать и просушить на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении не под прямыми лучами солнца. А если на подушке уже появилась плесень, ее нужно обязательно выбросить.
Кстати
На вашей кухне тоже есть предметы, которые гораздо опасней для вашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд. Например, в старых и уже успевших подпортиться кухонных досках могут оставаться частички продуктов. В результате на них образуются микроорганизмы, которые в перспективе могут спровоцировать пищевое отравление. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.