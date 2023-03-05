Польза и вред подгузников: как выбрать безопасные для ребенка, объяснила врач-педиатр

Подгузник или памперс — есть разница?

По сути — это одно и то же, в русском языке одноразовые подгузники длительное время называли «памперсами» ввиду того, что первой торговой маркой, которая появилась в стране еще в начале 90-х годов прошлого века, была именно «Pampers». Они длительное время удерживали пальму лидерства по продажам, отсюда и пошло такое название.

Затем постепенно на рынок пришли другие торговые марки — «Huggies» и «Libero». Сейчас можно приобрести подгузники как минимум 27 марок, самые популярные из них — «Marries», «Helen Harper Baby», «Huggies», «Lovular», «YokoSun», «MyKiddo», «Pampers», «GooN», «Bella Baby Happy».

Но какие же из них выбрать, и стоит ли вообще ими пользоваться? Это наиболее важный вопрос для родителей, особенно если речь идет о первенце.