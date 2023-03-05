Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Польза и вред подгузников: как выбрать безопасные для ребенка, объяснила врач-педиатр

Современные магазины предлагают в помощь молодым родителям массу полезных и удобных вещей. Подгузники — один из самых популярных детских товаров. Но от количества марок и типов можно растеряться.

5 марта 2023
Польза и вред подгузников: как выбрать безопасные для ребенка, объяснила врач-педиатр

Во времена советского детства подгузники были экзотикой, в основном мамы использовали многоразовые пеленки, которые стирались и сушились в каждом доме. Сегодня молодые родители избавлены от этого утомительного занятия, поскольку появились одноразовые подгузники. Это нижнее белье, которое используется однократно, после наполнения просто утилизируется.

Подгузники предназначены для детей от рождения и до момента, пока кроха не научится ходить на горшок, они удерживают мочу и стул практически без протеканий и раздражения кожи, если использовать их правильно, подбирать индивидуально и с учетом особенностей крохи. Разобраться в выборе подгузников «Доктору Питеру» помогла педиатр, неонатолог клиники АБИА Ольга Олина.

Ольга Олина
педиатрия, неонатология

Врач-педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА»

Подгузник или памперс — есть разница?

По сути — это одно и то же, в русском языке одноразовые подгузники длительное время называли «памперсами» ввиду того, что первой торговой маркой, которая появилась в стране еще в начале 90-х годов прошлого века, была именно «Pampers». Они длительное время удерживали пальму лидерства по продажам, отсюда и пошло такое название.

Затем постепенно на рынок пришли другие торговые марки — «Huggies» и «Libero». Сейчас можно приобрести подгузники как минимум 27 марок, самые популярные из них — «Marries», «Helen Harper Baby», «Huggies», «Lovular», «YokoSun», «MyKiddo», «Pampers», «GooN», «Bella Baby Happy».

Но какие же из них выбрать, и стоит ли вообще ими пользоваться? Это наиболее важный вопрос для родителей, особенно если речь идет о первенце.

Читайте также

Плюсы подгузников

Многие родители, которые используют в уходе за малышом одноразовые подгузники, отмечают у них целый ряд положительных качеств, которые облегчают жизнь.

  • Материал, из которого делают подгузники, мягкий, тонкий, хорошо вентилируется.

  • Липучки удобно фиксируют изделие многоразового использования, их можно поправлять.

  • Многие подгузники снабжены индикатором наполняемости, по которому можно ориентироваться, когда пора менять.

  • Широкий размерный и модельный ряд с учетом веса, пола ребенка и возраста.

  • При правильном использовании изделия не провоцируют раздражения, хорошо впитывая влагу.

Есть также дополнительные удобные функции — стерильные изделия для новорожденных, когда еще не зажил пупок, с вырезом под него, с защитой от протеканий в области спинки и т. д.

Минусы подгузников

Конечно, детские подгузники не лишены и определенных недостатков, особенно если родители подбирают их неправильно. Среди ключевых недостатков:

  • достаточно высокая стоимость качественных изделий;

  • у некоторых брендов отсутствуют определенные модели, например трусики-подгузники, нет индикаторов;

  • не у всех брендов есть размеры для недоношенных и маловесных детей, сложно подобрать правильный размер;

  • подгузники имеют ароматические пропитки, дополнительные компоненты, из-за которых возможны аллергические реакции.

Читайте также

5 правил выбора подгузников

При выборе стоит следовать простым правилам, которые помогут сделать использование подгузников максимально безопасным и удобным. Среди всех рекомендаций наиболее важны пять основных.

Размер изделия

Если он маленький, движения будут скованные, резинки надавят и натрут. Если слишком большой — это грозит протеканием и сползанием. Смотрите на упаковку, где указаны крайние границы по весу и возрасту. Стоит сменить размер в ситуациях, когда:

  • изделие очень плотно фиксируется на животе и ножках, во время смены подгузника видны отпечатки на теле ребенка;

  • фиксирующая лента не полностью склеивается с подлежащей частью, остается сбоку, а не по центру;

  • стал виден пупок, подгузник расположен очень низко;

  • изделие протекает, пачкаются ползунки или пеленки.

При подборе подгузника ориентируемся на возраст и вес ребенка — многие производители используют единую градацию размеров:

  • Micro —  с 0,6 до 1,2 кг,

  • Procare — с 1,0 до 2,5 кг,

  • 0 (Before Newborn, NB XS) с 2 до 3 кг,

  • 1 (Before Newborn, NB) с рождения до 5 кг,

  • Mail с 3 до 6 кг,

  • 2 (S) с 4 до 8 кг,

  • Midi с 4 до 9 кг,

  • 3 (M) с 6 до 11 кг,

  • 4 (L) с 9 до 14 кг,

  • 5 (XL) с 12 до 20 кг.

Читайте также

Оцените материал

Практически во всех магазинах можно визуально оценить подгузник, купив его штучно. Материал должен быть приятным на ощупь, мягким и пропускать воздух, чтобы не раздражать нежную кожу младенца.

Удобная спинка

Задняя часть — спинка изделия — должна быть высокой, в идеале на ней располагается эластичный кармашек по внутренней стороне, который защищает от протеканий.

Впитываемость подгузника

Это его способность — задерживать влагу, при этом сохраняя кожу младенца сухой. Она оценивается при смене изделия. Очень важно, чтобы гель, который собирает влагу после опорожнения, не комковался и равномерно распределялся по всему подгузнику.

Цена

Детские подгузники быстро расходуются, и по бюджету это весьма ощутимо. Но сегодня есть выбор — производителей много, цены на изделия разные. Высокая стоимость не всегда означает, что они лучшие из лучших и подойдут малышу, необходимо смотреть на то, как кожа реагирует на подгузник. Поэтому покупка большой упаковки подгузников с целью экономии не всегда оправдана.

Кроме того, следует отметить, что чем меньше новорожденный находится в мокром подгузнике, тем меньше вероятность столкнуться с проблемами кожи — пеленочным дерматитом, опрелостями. Экономия в этом случае не оправдана. Комфорт ребенка — залог спокойствия семьи, поэтому не экономьте ни время, ни средства на то, чтобы подобрать для малыша самый оптимальный вариант.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Педиатрия