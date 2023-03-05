Польза и вред подгузников: как выбрать безопасные для ребенка, объяснила врач-педиатр

Во времена советского детства подгузники были экзотикой, в основном мамы использовали многоразовые пеленки, которые стирались и сушились в каждом доме. Сегодня молодые родители избавлены от этого утомительного занятия, поскольку появились одноразовые подгузники. Это нижнее белье, которое используется однократно, после наполнения просто утилизируется.
Подгузники предназначены для детей от рождения и до момента, пока кроха не научится ходить на горшок, они удерживают мочу и стул практически без протеканий и раздражения кожи, если использовать их правильно, подбирать индивидуально и с учетом особенностей крохи. Разобраться в выборе подгузников «Доктору Питеру» помогла педиатр, неонатолог клиники АБИА Ольга Олина.
Врач-педиатр, неонатолог высшей категории клиники «АБИА»Личный сайт
Подгузник или памперс — есть разница?
По сути — это одно и то же, в русском языке одноразовые подгузники длительное время называли «памперсами» ввиду того, что первой торговой маркой, которая появилась в стране еще в начале 90-х годов прошлого века, была именно «Pampers». Они длительное время удерживали пальму лидерства по продажам, отсюда и пошло такое название.
Затем постепенно на рынок пришли другие торговые марки — «Huggies» и «Libero». Сейчас можно приобрести подгузники как минимум 27 марок, самые популярные из них — «Marries», «Helen Harper Baby», «Huggies», «Lovular», «YokoSun», «MyKiddo», «Pampers», «GooN», «Bella Baby Happy».
Но какие же из них выбрать, и стоит ли вообще ими пользоваться? Это наиболее важный вопрос для родителей, особенно если речь идет о первенце.
Плюсы подгузников
Многие родители, которые используют в уходе за малышом одноразовые подгузники, отмечают у них целый ряд положительных качеств, которые облегчают жизнь.
Материал, из которого делают подгузники, мягкий, тонкий, хорошо вентилируется.
Липучки удобно фиксируют изделие многоразового использования, их можно поправлять.
Многие подгузники снабжены индикатором наполняемости, по которому можно ориентироваться, когда пора менять.
Широкий размерный и модельный ряд с учетом веса, пола ребенка и возраста.
При правильном использовании изделия не провоцируют раздражения, хорошо впитывая влагу.
Есть также дополнительные удобные функции — стерильные изделия для новорожденных, когда еще не зажил пупок, с вырезом под него, с защитой от протеканий в области спинки и т. д.
Минусы подгузников
Конечно, детские подгузники не лишены и определенных недостатков, особенно если родители подбирают их неправильно. Среди ключевых недостатков:
достаточно высокая стоимость качественных изделий;
у некоторых брендов отсутствуют определенные модели, например трусики-подгузники, нет индикаторов;
не у всех брендов есть размеры для недоношенных и маловесных детей, сложно подобрать правильный размер;
подгузники имеют ароматические пропитки, дополнительные компоненты, из-за которых возможны аллергические реакции.
5 правил выбора подгузников
При выборе стоит следовать простым правилам, которые помогут сделать использование подгузников максимально безопасным и удобным. Среди всех рекомендаций наиболее важны пять основных.
Размер изделия
Если он маленький, движения будут скованные, резинки надавят и натрут. Если слишком большой — это грозит протеканием и сползанием. Смотрите на упаковку, где указаны крайние границы по весу и возрасту. Стоит сменить размер в ситуациях, когда:
изделие очень плотно фиксируется на животе и ножках, во время смены подгузника видны отпечатки на теле ребенка;
фиксирующая лента не полностью склеивается с подлежащей частью, остается сбоку, а не по центру;
стал виден пупок, подгузник расположен очень низко;
изделие протекает, пачкаются ползунки или пеленки.
При подборе подгузника ориентируемся на возраст и вес ребенка — многие производители используют единую градацию размеров:
Micro — с 0,6 до 1,2 кг,
Procare — с 1,0 до 2,5 кг,
0 (Before Newborn, NB XS) с 2 до 3 кг,
1 (Before Newborn, NB) с рождения до 5 кг,
Mail с 3 до 6 кг,
2 (S) с 4 до 8 кг,
Midi с 4 до 9 кг,
3 (M) с 6 до 11 кг,
4 (L) с 9 до 14 кг,
5 (XL) с 12 до 20 кг.
Оцените материал
Практически во всех магазинах можно визуально оценить подгузник, купив его штучно. Материал должен быть приятным на ощупь, мягким и пропускать воздух, чтобы не раздражать нежную кожу младенца.
Удобная спинка
Задняя часть — спинка изделия — должна быть высокой, в идеале на ней располагается эластичный кармашек по внутренней стороне, который защищает от протеканий.
Впитываемость подгузника
Это его способность — задерживать влагу, при этом сохраняя кожу младенца сухой. Она оценивается при смене изделия. Очень важно, чтобы гель, который собирает влагу после опорожнения, не комковался и равномерно распределялся по всему подгузнику.
Цена
Детские подгузники быстро расходуются, и по бюджету это весьма ощутимо. Но сегодня есть выбор — производителей много, цены на изделия разные. Высокая стоимость не всегда означает, что они лучшие из лучших и подойдут малышу, необходимо смотреть на то, как кожа реагирует на подгузник. Поэтому покупка большой упаковки подгузников с целью экономии не всегда оправдана.
Кроме того, следует отметить, что чем меньше новорожденный находится в мокром подгузнике, тем меньше вероятность столкнуться с проблемами кожи — пеленочным дерматитом, опрелостями. Экономия в этом случае не оправдана. Комфорт ребенка — залог спокойствия семьи, поэтому не экономьте ни время, ни средства на то, чтобы подобрать для малыша самый оптимальный вариант.