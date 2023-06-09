Подолог Горчакова рассказала об осложнениях после маникюра с гель-лаком, которые мы игнорируем

Чаще всего аллергия на гель-лак носит контактный характер и проявляется непосредственно на коже. Это могут быть покраснение кожи пальцев и кистей, сыпь, трещины, шелушение. Еще один распространенный симптом — зуд и чувство жжения. В более серьезных случаях может произойти частичная отслойка ногтевой пластины. Стоит отметить, что контактная аллергия не всегда дает о себе знать сразу, иногда симптомы могут проявиться через несколько часов и даже дней после маникюра.