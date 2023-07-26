Почему у людей с камнями в желчном пузыре повышен риск рака этого органа? Отвечает врач

Нередко проблемы человеку доставляет желчнокаменная болезнь, при которой источником проблем служат камни, образованные из желчи и холестерина в результате нарушений в обмене веществ. Желчь нужна для усвоения жирной пищи, она хранится внутри пузыря. В норме — достаточно густая, но без патологических включений, а при ЖКБ в ней образуются плотные конкременты разного размера. Их движение из пузыря в проток с его закупоркой дает приступ желчной колики.