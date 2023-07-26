Почему у людей с камнями в желчном пузыре повышен риск рака этого органа? Отвечает врач

Врачи подметили, что практически у 85% людей, которым поставили диагноз «рак желчного пузыря», ранее обнаружили камни внутри органа. Это затвердевшие комочки из холестерина и желчи, которые провоцируют закупорку желчных протоков. Из-за того что люди долго страдают от симптомов желчнокаменной болезни, они часто принимают первые проявления опухоли за очередное обострение.
Подробнее о проблеме «Доктору Питеру» рассказала Мария Грек, гастроэнтеролог, заместитель главного врача по медицине клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.
Педиатр, заместитель главного врача филиала клиники «Будь здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Проблемы желчного пузыря
Нередко проблемы человеку доставляет желчнокаменная болезнь, при которой источником проблем служат камни, образованные из желчи и холестерина в результате нарушений в обмене веществ. Желчь нужна для усвоения жирной пищи, она хранится внутри пузыря. В норме — достаточно густая, но без патологических включений, а при ЖКБ в ней образуются плотные конкременты разного размера. Их движение из пузыря в проток с его закупоркой дает приступ желчной колики.
А вот рак развивается в редких случаях. Однако при обнаружении в поздней стадии патология может привести к летальному исходу. Но это относительно редкая форма рака, на его долю приходится не более 4-6% от всех видов опухолей.
Откуда возникает рак
В России рак желчного пузыря — относительно редкая проблема. Но вот отдельные страны мира имеют гораздо более высокую заболеваемость, причину которой ученые пытаются выяснить много лет. Среди ключевых провокаторов на сегодняшний день выделены:
развитие хронических инфекций;
желчнокаменная болезнь;
паразитарные болезни.
Выявлено, что гораздо чаще этот вид рака возникает у жителей Южной Америки и на Юго-Востоке Азии, что связывают с хроническим сальмонеллезом и развитием камней в желчном пузыре на фоне воспалительных изменений.
Дополнительно влияет плохая наследственность и заражение паразитозами, например лямблиозом. Иногда первым толчком может стать тяжелое поражение печени или кишечника инфекциями, из-за чего меняются свойства желчи.
Проблема в камнях
В Европе и России этот вид рака встречается не так часто, и основным провокатором считают именно камни в желчном пузыре. У большинства людей они мелкие и никак не влияют на жизнь, не провоцируют боли и проблем с пищеварением.
Совсем иное дело, если камни крупные, превышают в диаметре 2-3 см, риск рака на их фоне повышается. Но сразу стоит заметить: у большинства людей с желчнокаменной болезнью никакого рака не развивается. Риск столкнуться с желчной коликой и холециститом гораздо реальнее.
Лишний вес – тоже важно
Ученые считают, что лишний вес — еще одна серьезная проблема, повышающая риски рака. Среди женщин повышение ИМТ на 10 единиц увеличивает риски примерно на 60%, в то время как у мужчин — всего на 9%.
Кроме того, избыточный вес и ожирение способствуют развитию сахарного диабета, который тоже способствует камнеобразованию желчного пузыря и провоцирует трансформацию клеток в опухолевые у некоторых людей.
Удаление пузыря
Ученые считают, что одна из причин того, что уровень рака в нашей стране ниже, это частое удаление желчного пузыря на фоне развития желчной колики и холециститов. Подобное радикальное лечение имеет свои неприятные последствия, поскольку может пострадать пищеварительная функция, но удаление желчного пузыря предупреждает его изменения с перерождением клеток в рак.
Поэтому болезнь просто не успевает развиться или же процесс выявляют в начальной стадии, при операции по поводу холецистита, и тогда возможно радикальное и полное излечение от онкологии.
Практически без симптомов
Проявления онкологии в этой области крайне скудные, их очень сложно выявить на ранней стадии, поскольку они чаще всего симулируют холецистит. Среди основных можно выделить периодическую болезненность под ребрами или в правом боку, приступы тошноты, иногда — рвоты, снижение веса и непереносимость некоторых продуктов. В редких случаях может быть периодическая желтуха.
Есть ли шансы вылечиться
Безусловно есть! Высокие результаты и эффективность может показать комплексная терапия при ранней диагностике заболевания.