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Почему у людей с камнями в желчном пузыре повышен риск рака этого органа? Отвечает врач

Камни в желчном пузыре — это не только риск развития желчной колики и холецистита, при котором удаляют пузырь. Иногда это предрасполагающий фактор для развития онкологии — рака желчного пузыря.

26 июля 20231
Почему у людей с камнями в желчном пузыре повышен риск рака
Источник:
IStockphoto

Врачи подметили, что практически у 85% людей, которым поставили диагноз «рак желчного пузыря», ранее обнаружили камни внутри органа. Это затвердевшие комочки из холестерина и желчи, которые провоцируют закупорку желчных протоков. Из-за того что люди долго страдают от симптомов желчнокаменной болезни, они часто принимают первые проявления опухоли за очередное обострение.

Подробнее о проблеме «Доктору Питеру» рассказала Мария Грек, гастроэнтеролог, заместитель главного врача по медицине клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге.

Мария Грек
Педиатрия, организация здравоохранения

Педиатр, заместитель главного врача филиала клиники «Будь здоров» в Санкт-Петербурге

Проблемы желчного пузыря

Нередко проблемы человеку доставляет желчнокаменная болезнь, при которой источником проблем служат камни, образованные из желчи и холестерина в результате нарушений в обмене веществ. Желчь нужна для усвоения жирной пищи, она хранится внутри пузыря. В норме — достаточно густая, но без патологических включений, а при ЖКБ в ней образуются плотные конкременты разного размера. Их движение из пузыря в проток с его закупоркой дает приступ желчной колики.

А вот рак развивается в редких случаях. Однако при обнаружении в поздней стадии патология может привести к летальному исходу. Но это относительно редкая форма рака, на его долю приходится не более 4-6% от всех видов опухолей.

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Откуда возникает рак

В России рак желчного пузыря — относительно редкая проблема. Но вот отдельные страны мира имеют гораздо более высокую заболеваемость, причину которой ученые пытаются выяснить много лет. Среди ключевых провокаторов на сегодняшний день выделены:

  • развитие хронических инфекций;

  • желчнокаменная болезнь;

  • паразитарные болезни.

Выявлено, что гораздо чаще этот вид рака возникает у жителей Южной Америки и на Юго-Востоке Азии, что связывают с хроническим сальмонеллезом и развитием камней в желчном пузыре на фоне воспалительных изменений.

Дополнительно влияет плохая наследственность и заражение паразитозами, например лямблиозом. Иногда первым толчком может стать тяжелое поражение печени или кишечника инфекциями, из-за чего меняются свойства желчи.

Проблема в камнях

В Европе и России этот вид рака встречается не так часто, и основным провокатором считают именно камни в желчном пузыре. У большинства людей они мелкие и никак не влияют на жизнь, не провоцируют боли и проблем с пищеварением.

Совсем иное дело, если камни крупные, превышают в диаметре 2-3 см, риск рака на их фоне повышается. Но сразу стоит заметить: у большинства людей с желчнокаменной болезнью никакого рака не развивается. Риск столкнуться с желчной коликой и холециститом гораздо реальнее.

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Лишний вес – тоже важно

Ученые считают, что лишний вес — еще одна серьезная проблема, повышающая риски рака. Среди женщин повышение ИМТ на 10 единиц увеличивает риски примерно на 60%, в то время как у мужчин — всего на 9%.

Кроме того, избыточный вес и ожирение способствуют развитию сахарного диабета, который тоже способствует камнеобразованию желчного пузыря и провоцирует трансформацию клеток в опухолевые у некоторых людей.

Удаление пузыря

Ученые считают, что одна из причин того, что уровень рака в нашей стране ниже, это частое удаление желчного пузыря на фоне развития желчной колики и холециститов. Подобное радикальное лечение имеет свои неприятные последствия, поскольку может пострадать пищеварительная функция, но удаление желчного пузыря предупреждает его изменения с перерождением клеток в рак.

Поэтому болезнь просто не успевает развиться или же процесс выявляют в начальной стадии, при операции по поводу холецистита, и тогда возможно радикальное и полное излечение от онкологии.

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Практически без симптомов

Проявления онкологии в этой области крайне скудные, их очень сложно выявить на ранней стадии, поскольку они чаще всего симулируют холецистит. Среди основных можно выделить периодическую болезненность под ребрами или в правом боку, приступы тошноты, иногда — рвоты, снижение веса и непереносимость некоторых продуктов. В редких случаях может быть периодическая желтуха.

Есть ли шансы вылечиться

Безусловно есть! Высокие результаты и эффективность может показать комплексная терапия при ранней диагностике заболевания.

 

Автор текста:Алена Парецкая
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