Простой анализ мочи может дать врачу очень большой объем диагностической информации. Он способен показать не только проблемы с почками или мочевым пузырем, ведь все органы и системы в организме взаимосвязаны.
Нередко в моче могут определяться соли или лейкоциты — белые клетки крови. Кроме того, возможно и появление песка, осадка на дне. Всегда ли это повод для тревоги или подобные отклонения возможны у здоровых людей? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к Станиславу Сосновскому — врачу урологу-андрологу, репродуктологу, кандидату медицинских наук, заведующему отделением урологии.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Отклонения — повод для диагностики
Если по результатам исследования мочи были выявлены избыточные количества различных солей, лейкоциты или песок, это служит веским поводом для более углубленной диагностики.
Не стоит отказываться от повторения анализа или дополнительных процедур, например УЗИ или более сложных тестов. В большинстве случаев эти проблемы в анализе, особенно если они повторяются с завидной регулярностью, указывают на заболевания почек и требуют обращения к врачу.
Чем опасен песок в моче
Присутствие песка в почках и, как следствие, в моче, может быть вызвано множеством различных заболеваний и определенными сбоями в работе организма. Назовем основные причины возникновения данной проблемы:
избыток в рационе консервированных продуктов питания;
недостаток жирорастворимых витаминов;
недостаточное потребление воды;
гиподинамия;
обезвоживание организма;
нарушенная уродинамика, вызванная патологиями мочевыводящей системы;
хронические воспалительные процессы в почках;
сбои в работе паращитовидных желез;
развитие мочекаменной болезни.
Каждый из перечисленных пунктов достаточно серьезный повод для комплексного обследования.
«По сути, песок в моче — это мелкие плотные образования, которые могут постепенно расти, образуя уже более крупные конкременты — камни. Поэтому, если определяется мочевой песок, стоит понимать, что камни в почках, возможно, уже есть, просто они пока не проявили себя. Второй вариант — есть все условия для того, что они могут образоваться в ближайшем будущем, поэтому за здоровьем мочевыделительной системы нужно следить с особой тщательностью, не игнорируя рекомендации врача», — объясняет врач Сосновский.
Опасность солей в моче
Еще одна находка в анализе мочи — это соли. Они могут быть разного типа, но чаще это оксалаты, ураты или фосфаты. Обычно они бывают в комбинации с кальцием, реже — с другими минералами.
«Один из главных признаков повышенного содержания соли в организме — отечность рук или ног, утренние мешки под глазами и заплывшее лицо. Все это может быть результатом присутствия в тканях излишнего количества влаги», — говорит уролог.
Помимо эстетической проблемы отеки несут в себе серьезную угрозу для здоровья. В подавляющем количестве случаев соли в моче указывают на развитие патологий почек, сердца, печени, сосудов. Оставлять эту проблему без внимания крайне опасно, в противном случае можно столкнуться с повышенной нагрузкой на почки и многократно увеличить риск образования в них камней, развития мочекаменной болезни.
Что делать
«Если солевой осадок обнаружен в одном анализе и в последующих они не обнаруживаются, переживать не стоит, — разъясняет врач. — Возможно, вы изменили питание, употребляли много продуктов, в которых содержатся те или иные компоненты, которые выводятся с мочой в форме этих солей. Но если соли — регулярная находка, стоит проконсультироваться с урологом, пройти более детальное обследование».
Лейкоциты в моче: на что это указывает
«Если концентрация лейкоцитов в анализе мочи превышена (это оценивает врач, исходя из пола и возраста пациента), то это может сигнализировать о том, что возможны инфекционные заболевания почек или мочевыводящих путей, — рассказывает врач. - Требуется более углубленная диагностика мочеиспускательного канала, почек, мочевого пузыря. Превышение лейкоцитов в моче также является одним из главных признаков цистита».
Если лейкоциты незначительно повышены на форе ОРВИ, скорее всего, врач даст направление на пересдачу. Иногда это могут быть дефекты сбора анализа или временные изменения. Но если есть другие жалобы со стороны мочевой системы, нужно пройти обследование, чтобы исключить воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре.