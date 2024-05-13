«По сути, песок в моче — это мелкие плотные образования, которые могут постепенно расти, образуя уже более крупные конкременты — камни. Поэтому, если определяется мочевой песок, стоит понимать, что камни в почках, возможно, уже есть, просто они пока не проявили себя. Второй вариант — есть все условия для того, что они могут образоваться в ближайшем будущем, поэтому за здоровьем мочевыделительной системы нужно следить с особой тщательностью, не игнорируя рекомендации врача», — объясняет врач Сосновский.