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Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек

Человек может потерять до 90% функций почек и даже не почувствовать. Поэтому так важно следить за состоянием этого парного органа, ведь он оказывает влияние почти на все системы организма.

15 апреля 2024
Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек
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iStockphoto

Почки — это парный орган мочевыделительной системы. На них возложено много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список.

УЗИ почек — процедура безболезненная, она проходит довольно быстро. При этом некоторым людям просто необходимо назначить это обследование, уверен эксперт.

Арсэн Велимедов
Терапия, диагностика

Врач ультразвуковой диагностики

Когда точно стоит сделать УЗИ почек

  1. Если у вас постоянная боль в спине, особенно в области поясницы.

  2. При проблемах с почками также может болеть и низ живота (в этом случае часто наблюдается повышение температуры).

  3. Если в анализах мочи и крови есть отклонения от нормы. «Например, повышенное содержание белка в моче, уровня мочевины и/или креатина в крови», — говорит врач.

  4. У вас уже было УЗИ, и врач находил камни в почках. Кроме того, обследование с большой вероятностью понадобится и тем, у кого в органе есть песок.

  5. Если вы заметили изменение цвета мочи.

  6. В случаях, когда вы травмировали спину — например сильно ударились или упали.

  7. Если у вас повышенное артериальное давление (гипертония).

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Если камни в почках или травма спины — это понятные причины, то при чем здесь гипертония? Дело в том, что у каждого третьего человека повышенное давление может быть признаком сбоя в работе почек.

Светлана Мартынова

Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт, кардиолог, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России

По словам кардиолога Светланы Мартыновой, в большинстве ситуаций повышение артериального давления возникает на фоне стеноза почечной артерии, при этом компрессия чаще всего спровоцирована атеросклерозом — закупоркой сосудов.

Тактика лечения нефрогенной гипертензии отличается от терапии первичной артериальной гипертонии.

«При нефроангиосклерозе, нарушениях почечного кровотока и других нефрологических патологиях, сопровождающихся стойким повышением значений артериального давления, пациенту показано лечение, направленное на корректировку основного заболевания. Разжижение тромба и нормализация почечного кровотока позволят стабилизировать артериальное давление и устранить гипертензию», — объясняла эксперт.

Важно: УЗИ можно сделать только после получения направления от врача. Даже если вы захотите пройти обследование в частной клинике за свои деньги, то ничего не получится: это решение Верховного суда. Поэтому обязательно запишитесь на консультацию к специалисту.

Кстати

Есть анализы, на которые вообще не стоит тратить деньги и время. Они не показывают ровным счетом ничего. По словам экспертов, ряд исследований давно потерял свою актуальность. Полный список — ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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