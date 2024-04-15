Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек

Почки — это парный орган мочевыделительной системы. На них возложено много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список.
УЗИ почек — процедура безболезненная, она проходит довольно быстро. При этом некоторым людям просто необходимо назначить это обследование, уверен эксперт.
Врач ультразвуковой диагностики
Когда точно стоит сделать УЗИ почек
Если у вас постоянная боль в спине, особенно в области поясницы.
При проблемах с почками также может болеть и низ живота (в этом случае часто наблюдается повышение температуры).
Если в анализах мочи и крови есть отклонения от нормы. «Например, повышенное содержание белка в моче, уровня мочевины и/или креатина в крови», — говорит врач.
У вас уже было УЗИ, и врач находил камни в почках. Кроме того, обследование с большой вероятностью понадобится и тем, у кого в органе есть песок.
Если вы заметили изменение цвета мочи.
В случаях, когда вы травмировали спину — например сильно ударились или упали.
Если у вас повышенное артериальное давление (гипертония).
Если камни в почках или травма спины — это понятные причины, то при чем здесь гипертония? Дело в том, что у каждого третьего человека повышенное давление может быть признаком сбоя в работе почек.
Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт, кардиолог, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
По словам кардиолога Светланы Мартыновой, в большинстве ситуаций повышение артериального давления возникает на фоне стеноза почечной артерии, при этом компрессия чаще всего спровоцирована атеросклерозом — закупоркой сосудов.
Тактика лечения нефрогенной гипертензии отличается от терапии первичной артериальной гипертонии.
«При нефроангиосклерозе, нарушениях почечного кровотока и других нефрологических патологиях, сопровождающихся стойким повышением значений артериального давления, пациенту показано лечение, направленное на корректировку основного заболевания. Разжижение тромба и нормализация почечного кровотока позволят стабилизировать артериальное давление и устранить гипертензию», — объясняла эксперт.
Важно: УЗИ можно сделать только после получения направления от врача. Даже если вы захотите пройти обследование в частной клинике за свои деньги, то ничего не получится: это решение Верховного суда. Поэтому обязательно запишитесь на консультацию к специалисту.
Кстати
Есть анализы, на которые вообще не стоит тратить деньги и время. Они не показывают ровным счетом ничего. По словам экспертов, ряд исследований давно потерял свою актуальность. Полный список — ЗДЕСЬ.