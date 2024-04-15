Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек

Если у вас постоянная боль в спине, особенно в области поясницы.

При проблемах с почками также может болеть и низ живота (в этом случае часто наблюдается повышение температуры ).

Если в анализах мочи и крови есть отклонения от нормы. «Например, повышенное содержание белка в моче, уровня мочевины и/или креатина в крови», — говорит врач.

У вас уже было УЗИ, и врач находил камни в почках. Кроме того, обследование с большой вероятностью понадобится и тем, у кого в органе есть песок.

Если вы заметили изменение цвета мочи.

В случаях, когда вы травмировали спину — например сильно ударились или упали.