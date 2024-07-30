Пей и стройней: гастроэнтеролог Кашух рассказала, в каком случае чаи для похудения работают

Есть состояния, при наличии которых использовать какие-либо чаи для похудения категорически запрещено. Это поллиноз (аллергия на пыльцу растений) и любые другие формы аллергических заболеваний на любой из компонентов чая. Если аллергии ранее не отмечалось, но на фоне употребления чая возникает зуд и жжение во рту, горле, насморк, затруднение дыхания, кашель, сыпь на коже или проблемы пищеварения, то это повод для немедленной отмены чая и визита к врачу.