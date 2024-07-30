Пей и стройней: гастроэнтеролог Кашух рассказала, в каком случае чаи для похудения работают

Рекламные слоганы заявляют о том, что с помощью самого обычного чая можно похудеть быстро, безопасно и без усилий. Помогают ли такие напитки избавиться от лишнего веса, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Четыре группы чаев
Условно все виды и варианты чаев для похудени» можно разделить на четыре большие группы.
К первой относятся слабительные чаи на основе листьев сенны и других растительных слабительных.
Ко второй — мочегонные, которые выводят из организма жидкость и таким образом создают впечатление, что человек действительно сбросил несколько килограммов.
В третью группу входят так называемые детокс-чаи. Их производители заявляют, что напитки способны избавить организм от ненужных веществ и лишнего веса. Чаще всего в состав таких чаев входят мелисса, мята, лемонграсс, ромашка.
Четвертая группа — это «жиросжигающие» чаи, которые якобы ускоряют обмен веществ.
Но насколько эти составы эффективны, безопасны и можно ли их применять самостоятельно, чтобы сбросить лишний вес?
Не верьте словам на упаковке
На упаковках большинства чаев для похудения можно найти отметку о том, что напитки способны избавить организм от шлаков, то есть провести своего рода детоксикацию. Однако с медицинской точки зрения детоксикация — это очищение организма от тяжелых металлов или ядов.
«В норме с этой функцией вполне справляются печень и почки. Травяные отвары подобную задачу решить не могут», — говорит врач Екатерина Кашух.
Послабляющий и мочегонный
Действие слабительных и мочегонных чаев основано на том, что у человека происходит усиленный процесс дефекации и мочеиспускания. Вес при этом действительно снижается, но исключительно за счет опорожнения кишечника и потери жидкости. Поэтому, как только прекратится воздействие стимулирующих факторов — растений с раздражающим эффектом, организм восполнит потери, восстановив баланс жидкости.
И важно сразу же подчеркнуть: принимать такие чаи без контроля врача опасно, это может закончиться нарушением водно-электролитного баланса. Еще один важный момент: эффект от таких отваров сходит на нет, когда человек перестает принимать их. Поэтому игра не стоит свеч.
Бесконтрольный прием опасен
Бесконтрольное употребление чаев для похудения может обернуться серьезными проблемами для здоровья — например, потерей жидкости из-за мочегонного эффекта, вымыванием из организма жизненно важных микроэлементов: калия, магния и кальция, необходимых для сердечно-сосудистой системы, костей и суставов. А растительные биоактивные компоненты, которые входят в состав чаев, могут быть опасны для печени и привести к острому гепатиту.
Кроме того, постоянное раздражение кишечника травяными отварами может усугубить проблемы с органами ЖКТ и привести к гастриту или даже к язве.
«Еще одна проблема носит психологический характер: у человека, пристрастившегося к средствам для похудения, могут начаться проблемы с пищевым поведением», — предупреждает Екатерина Кашух.
Есть относительно безопасные
Наиболее безопасные с медицинской точки зрения варианты чаев для похудения — зеленый, имбирный, каркаде, мятный, облепиховый. Но они не дадут выраженного эффекта без дополнительных диетических изменений и усиления физической активности.
При покупке следует обязательно обратить внимание на упаковку. В состав напитка должны входить только безопасные компоненты — листья и цветки растений, кусочки фруктов и ягод. Также следует изучить инструкцию по применению.
Но травяные чаи не помогут избавиться от лишнего веса.
«Единственное эффективное средство на пути к здоровью и красивой фигуре — здоровый образ жизни: физическая активность, разумное ограничение калорий и, безусловно, отказ от вредных привычек», — резюмирует Екатерина Кашух.
Кому нельзя ни при каких условиях
Есть состояния, при наличии которых использовать какие-либо чаи для похудения категорически запрещено. Это поллиноз (аллергия на пыльцу растений) и любые другие формы аллергических заболеваний на любой из компонентов чая. Если аллергии ранее не отмечалось, но на фоне употребления чая возникает зуд и жжение во рту, горле, насморк, затруднение дыхания, кашель, сыпь на коже или проблемы пищеварения, то это повод для немедленной отмены чая и визита к врачу.
Кроме того, нельзя употреблять чаи для похудения детям до 18 лет, беременным, кормящим матерям. Они могут навредить людям с эндокринными расстройствами, особенно с сахарным диабетом, а также при проблемах кишечника, патологиях сердца, проблемах почек и печени.