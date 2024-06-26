«Непослушная» диета поможет избавиться от жира на животе за 10 дней

Люди, которые стремятся похудеть, часто попадают в порочный круг: садятся на жесткие диеты, начинают упорно заниматься спортом, отказываются от любимых десертов и хлеба. Вес быстро уходит, но так же быстро наступает и срыв, после которого все потерянное возвращается.
Диетолог Мелисса Милн уверена: на похудение нужно посмотреть под другим углом. Эксперт создала принципы «непослушной диеты», в основе которых — полное принятие ситуации, выстраивание грамотных взаимоотношений с едой и никакого насилия над организмом,
Вот главные правила, которые она настоятельно рекомендует соблюдать всем, кто хочет похудеть.
Не считайте калории. По словам диетолога, зацикливание на своем рационе только заставляет нервничать, при этом вы отказываетесь от любимой еды. Сладкое и хлеб можно есть, но при этом не забывайте про мясо, рыбу, крупы, овощи и фрукты. Все должно быть сбалансировано.
Найдите группу поддержки. Гораздо легче принимать новые пищевые привычки вместе с кем-то. Это могут быть родственники, друзья или коллеги. Когда люди делятся эмоциями и результатом, то становится гораздо проще контролировать процесс.
Перестаньте стыдить себя за лишние килограммы. Когда вы зациклены на весе, то организм испытывает стресс. В результате похудение замедляется, а голод только усиливается.
Не вините себя за лишний съеденный кусок. Каждый может побаловать себя тортом или шоколадкой, в этом нет ничего страшного. Исследования показали, что женщины, которые винили себя за каждый кусочек чего-то вкусного, медленнее худели или вообще не могли справиться с лишними килограммами.
Слушайте свое тело. Бывают дни, когда нам хочется съесть больше обычного, пропустить завтрак или же вообще пить только воду. Все зависит от погоды, настроения, фазы цикла и других факторов, на которые невозможно повлиять.
Получайте удовольствие от еды. В тарелке должно быть то, что для вас вкусно. Исследования показали, что тайцы и шведы, которые ели одинаковую острую тайскую еду, получали от нее совсем разную пользу. Первые, например, усваивали из пищи на 50% больше железа, потому что им было действительно вкусно!
Не запрещайте себе вредную пищу. Как только мы решаем от чего-то отказаться, как этого хочется все сильнее и сильнее. Ешьте любимую еду, но сократите количество вредного — так вы точно избавитесь от лишних килограммов без стресса и срывов.
Обманите свой мозг! В похудении важно четко представлять, сколько вы хотите весить, а также не критиковать свое отражение в зеркале. Уже доказано, что даже стройные женщины, которые постоянно считали себя «толстыми», в конечном счете набирали вес.
Женщины и мужчины, которые начинали следовать этим принципам, действительно начинали терять вес, говорит Мелисса Милн. Они получали удовольствие от еды, формировали правильные пищевые привычки и при этом не зацикливались на конечном результате. В итоге люди худели без строгих ограничений и насилия над собственным организмом, заключила диетолог.
Восемь вещей, которые только мешают похудеть
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