«Непослушная» диета поможет избавиться от жира на животе за 10 дней

Не вините себя за лишний съеденный кусок. Каждый может побаловать себя тортом или шоколадкой, в этом нет ничего страшного. Исследования показали, что женщины, которые винили себя за каждый кусочек чего-то вкусного, медленнее худели или вообще не могли справиться с лишними килограммами .

Слушайте свое тело. Бывают дни, когда нам хочется съесть больше обычного, пропустить завтрак или же вообще пить только воду. Все зависит от погоды, настроения, фазы цикла и других факторов, на которые невозможно повлиять.