Путь к ожирению: не начинайте бегать, если хотите похудеть

«Если вы решили начать заниматься бегом, то сначала ответьте себе на простой вопрос: „Зачем я хочу бегать?“ Ответ может не только помочь вам получить правильную мотивацию, но и правильно спланировать свои тренировки. Например, для поддержания здоровья бег подходит идеально. Он улучшает состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, положительно влияет на работоспособность и укрепление иммунитета», — рекомендует врач по лечебной физкультуре амбулаторного отделения медицинской реабилитации Всеволожской больницы Светлана Семенова.