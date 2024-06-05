Путь к ожирению: не начинайте бегать, если хотите похудеть

Если вы наконец решили подружиться со своим вторым «я» — ленивым и тяжелым, то лето — прекрасная возможность начать двигаться как можно больше и не тратить на это деньги на залы. Надел кроссовки — и вперед. Казалось бы, нет ничего сложного.
Но если вы всерьез решили заняться бегом, стоит знать, что делать опасно и как подготовиться к спортивным нагрузкам правильно.
Врач по лечебной физкультуре амбулаторного отделения медицинской реабилитации Всеволожской больницы
Зачем вам это надо
«Если вы решили начать заниматься бегом, то сначала ответьте себе на простой вопрос: „Зачем я хочу бегать?“ Ответ может не только помочь вам получить правильную мотивацию, но и правильно спланировать свои тренировки. Например, для поддержания здоровья бег подходит идеально. Он улучшает состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, положительно влияет на работоспособность и укрепление иммунитета», — рекомендует врач по лечебной физкультуре амбулаторного отделения медицинской реабилитации Всеволожской больницы Светлана Семенова.
Похудеть не получится
Но, например, если вы решили начать бегать, чтобы похудеть, тогда бег, наоборот, не лучший вариант физической активности.
«Ваш организм пока не привык к активному расходованию калорий, поэтому быстро захочет восполнить их недостаток. В результате после тренировки вы можете начать есть даже больше, чем раньше», — предупреждает врач.
Кроме того, при избыточной массе тела во время приземления на стопу создается слишком большая нагрузка на колени, есть риск получить серьезные травмы, вплоть до переломов костей стопы. Для того чтобы правильно и результативно тренироваться и достичь желаемых результатов, стоит заранее проконсультироваться с врачом.
В любом случае, если вы решили начать бегать, то самое важное — давать своему организму постепенно возрастающие нагрузки.
«Есть такое выражение: „С понедельника начну!“ Это очень вредное утверждение в плане физической активности, если раньше вы не тренировались. Не стоит начинать свои упражнения с попыток взять мировой рекорд», — объясняет Светлана Семенова.
Как готовиться к бегу заранее
Проходите в день достаточное количество шагов, не менее 10 тысяч. Когда ваш организм привыкнет, постепенно увеличивайте активность и нагрузку.
Можно чередовать две минуты легкого бега с двумя минутами ходьбы.
Перед началом бега обязательно нужно размяться. Сделайте несколько упражнений для растяжки мышц и связок, чтобы избежать травм и повысить эффективность тренировки.
Важно также перед бегом обязательно перекусить легкой пищей, чтобы у вашего организма хватило энергии для тренировки.
Пейте достаточно простой воды, а не соков и газировки.
Обязательно подберите подходящую для тренировок спортивную обувь.
Врач рекомендует также внимательно следить за своими ощущениями во время бега. Если вы почувствовали усталость или болевые ощущения, остановитесь и сделайте перерыв. Не стоит игнорировать боль или дискомфорт, это может привести к травмам.
«Старайтесь повышать свою физическую активность постепенно, продолжайте идти к своей цели, — советует врач. — А для людей старше 40 лет или имеющих какие-либо противопоказания, лучше все же заниматься именно ходьбой, а не бегом — например, скандинавской ходьбой с палками.