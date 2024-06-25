Уходит вода: плюсы и минусы популярной метаболической диеты

В поисках волшебной «красной таблетки», которая поможет снизить вес, люди бросаются из крайности в крайность: используют экстремальные методы похудения или малоизученные биологически активные добавки. Такое самолечение в лучшем случае не поможет, в худшем — может усугубить проблему и навредить здоровью.
Отчаявшиеся худеющие люди винят во всех бедах свой замедленный метаболизм, гормональный сбой и генетику. В действительности же замедленный метаболизм — это следствие нашего диетического опыта, считает врач-эндокринолог Татьяна Фролова. Чем большее количество раз мы придерживаемся различных диет с низкой калорийностью, тем медленнее становится наш метаболизм.
На сегодняшний день все большую популярность набирает метаболическая диета, которую предлагают применять людям с метаболическим синдромом. Считается, что диета способна разогнать метаболизм и решить проблему с весом раз и навсегда. Так ли это? Давайте разбираться с экспертом.
Эндокринолог клиники «Будь здоров»
Что такое метаболическая диета
Суть метаболической диеты заключается в том, что каждому продукту присваивается условное количество баллов, которые имеют связь с калорийностью продуктов. В день человеку положено определенное количество баллов.
Исходя из этого количества, составляется индивидуальное меню. Таким образом, диета напоминает привычный подсчет калорий в потребляемой пище, но подход с баллами несколько проще. Также нет строгих ограничений по продуктам и меню начиная с третьей недели диеты. Вы можете выбирать продукты по своему вкусу. Важно только правильно сочетать продукты и считать итоговые баллы.
Плюсы
Один из самых важных плюсов данной диеты — ее разнообразие, при этом сбалансированность (за исключением первых двух ее недель). То есть придерживаться такого типа питания можно действительно длительное время, что хорошо в долгосрочной перспективе и не приведет к быстрому срыву.
Принципы метаболической диеты сопоставимы с базовыми принципами здорового питания:
Увеличение доли овощей и фруктов в рационе.
Употребление цельнозерновых продуктов.
Ограничение употребления красного мяса и жирных молочных продуктов.
Сокращение употребления сладких газированных напитков и добавленных сахаров в рационе.
Достаточное употребление продуктов, содержащих омега-3: растительные масла, орехи (до 30 г/сутки), авокадо, жирная рыба (2-3 раза в неделю) и т.д.
Минусы
Главный минус, пожалуй, заключается в том, что данная диета, как, впрочем, и любая другая, не ускорит наш метаболизм. Второй минус — это первый этап диеты, который длится около двух недель, подразумевает фактически полный отказ от углеводов (употребление исключительно растительной и нежирной белковой пищи).
Таким образом, человек входит в состояние кетоза — происходит активный распад жирных кислот и выход токсичных продуктов их распада в кровь. В итоге отмечается резкое, нефизиологичное снижение массы тела, которое может не коррелировать с истинной потерей веса и обусловлено преимущественно потерей воды.
«Метаболическая диета, собственно, как и любая другая диета с ограничительным характером, не подходит людям с уже имеющимся расстройством пищевого поведения, а также может способствовать развитию РПП у предрасположенных лиц», — резюмирует врач.
Ничего не ем — и толстею
Если вы ничего не едите и все равно толстеете, это не повод пробовать новый действенный способ похудения, а весомый аргумент обратиться к грамотному врачу-диетологу, который поможет вам найти ответ на вопрос: а действительно ли вы «ничего не едите»?
А не скрывается ли за вашим «медленным метаболизмом» тревожно-депрессивное расстройство или расстройство пищевого поведения? Диетолог поможет проанализировать ваш рацион питания и образ жизни, вычислить те факторы, которые мешают снизить массу тела.
Специалист разработает системный индивидуальный подход к питанию, научит питаться вкусно и разнообразно, а также подскажет, как распознавать ощущение голода и насыщения. Это приведет к качественному постепенному снижению массы тела и позволит сохранить достигнутый результат.