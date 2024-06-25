Уходит вода: плюсы и минусы популярной метаболической диеты

Один из самых важных плюсов данной диеты — ее разнообразие, при этом сбалансированность (за исключением первых двух ее недель). То есть придерживаться такого типа питания можно действительно длительное время, что хорошо в долгосрочной перспективе и не приведет к быстрому срыву.