Пользы больше, чем вреда: 8 калорийных продуктов, которые надо есть даже худеющим

Как отмечает Евгения Оганезова, врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн, продукты — это не только калории, но еще микро- и макроэлементы, необходимые нам для жизни. Поэтому чрезмерно увлекаться диетами, продуктами с «отрицательной калорийностью» или с этикетками «0 калорий» не стоит, это никому не пойдет на пользу, в том числе худеющим.
Врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн
«Проблема продуктов для похудения зачастую в том, что многие из них не более чем маркетинговые уловки и дань моде. Сахара во фруктовых соках зачастую больше, чем во вредной газировке, в обезжиренные продукты для вкуса тоже добавляется большое количество сахара, безглютеновые продукты приносят пользу только людям, больным целиакией. Поэтому всегда стоит смотреть состав того, что покупаешь, даже если на упаковке большими буквами написано «0 калорий», — говорит Евгения Оганезова.
Если же низкокалорийная диета была прописана врачом, то и здесь всегда важно разнообразить свое меню.
«В рамках лечебного питания низкокалорийная диета по больше части состоит из овощей и белковых блюд, калорийность которых не слишком высока, а вариантов приготовления и сочетаний продуктов при этом масса. Нужно просто смотреть немного шире, чем ограничиваться гречкой и куриной грудкой», — обращает внимание диетолог Госпиталя для ветеранов войн.
Каких калорийных продуктов не стоит бояться
Врач назвала восемь калорийных и при этом полезных продуктов, которые надо включать в свой рацион:
Подсолнечное масло. Оно содержит большое количество жирных кислот омега-3 и омега-6, служит источником витаминов А и Е.
Печень трески. В ней также содержится много омега-3, а также витамины А и D.
Пармезан.
Арахисовое масло.
Сливочное масло.
Кунжут.
«Все эти продукты очень калорийны, преимущественно за счет жиров в своем составе. Однако увлекаться ими, несмотря на пользу, не стоит: «одна лишь доза превратит лекарство в яд, и яд — в лекарство», — добавляет доктор.
Ранее врач-эндокринолог Евгения Назимова объясняла, почему продукты — «холестериновые бомбы» — можно и даже нужно есть. А если хотите узнать, в каких продуктах много скрытых жиров, читайте ЗДЕСЬ.
Как считать калории: три совета диетолога
Для тех, кто следит за своим питанием и калорийностью блюд, Евгения Оганезова дала несколько рекомендаций.
Не считайте каждую калорию. Энергетическая потребность человека в день считается в килокалориях — в таких масштабах одна тысячная от объема не имеет особого значения.
Считайте все приемы пищи, включая напитки вроде морса без сахара и кофе. В рамках одного дня +/- 50 ккал не так важны, но не в рамках каждого приема пищи: тогда за день набежит дополнительно уже не 50, а 150-250 ккал.
Взвешивайте еду. Если вы используете в пищу целиком все содержимое упаковки, можно взять указанный на этикетке вес. Если же берете только часть содержимого, лучше взвесить, чтобы не определять количество съеденного на глаз.