Пользы больше, чем вреда: 8 калорийных продуктов, которые надо есть даже худеющим

«Проблема продуктов для похудения зачастую в том, что многие из них не более чем маркетинговые уловки и дань моде. Сахара во фруктовых соках зачастую больше, чем во вредной газировке, в обезжиренные продукты для вкуса тоже добавляется большое количество сахара, безглютеновые продукты приносят пользу только людям, больным целиакией . Поэтому всегда стоит смотреть состав того, что покупаешь, даже если на упаковке большими буквами написано «0 калорий», — говорит Евгения Оганезова.