Оториноларинголог Давыдов назвал 6 причин, почему появилось жжение в горле

Хотя бы раз в жизни почти каждый ощущал это неприятное, жгучее и раздражающее ощущение в горле. Чаще всего оно возникает после рвоты или при сильной отрыжке, когда агрессивное содержимое желудка буквально обжигает пищевод и глотку.

Но если вас не тошнило, а в горле зудит, печет и жжет, причинами могут быть как болезни самой носоглотки, так и некоторые другие патологии. «Доктор Питер» совместно с врачом-хирургом, отоларингологом высшей категории, ринохирургом Денисом Давыдовым выяснили основные причины этих ощущений.