Невролог Демьяновская назвала 5 причин, почему пожилые люди плохо спят

Пожилые люди могут ложиться достаточно рано, но часто долго ворочаются в кровати без сна. А утром плохо себя чувствуют, потому что ночью плохо спали, реагировали на каждый шорох.
Бессонница — достаточно распространенное явление среди людей старшего возраста. Около половины из них жалуются на трудности с засыпанием или прерывистый сон. С чем это может быть связано, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Сон в 60+
Многие люди, перешагнувшие рубеж 55-60 лет, нередко жалуются на проблемы со сном. Многочисленные исследования в разных странах приводят данные статистики: около 45-50% опрошенных, достигших возраста в 60-65 лет, отмечают разнообразные расстройства ночного и дневного сна. По мере старения организма уменьшается общая продолжительность ночного отдыха, становятся длиннее поверхностные фазы сна, изменяются длительность засыпания и периоды бодрствования во время ночного сна.
Из-за подобных особенностей пожилым людям нужно большее время, чтобы они могли заснуть и уйти в стадию глубокого сна, во время которого можно полноценно отдохнуть. Когда структура сна страдает, нередко возникают жалобы, что «всю ночь проворочался, но так и не сомкнул глаз».
Нужно беречь сон пожилых
Поскольку качество сна людей старше 60 лет страдает, важно дать им возможность полноценно спать. Если случайно разбудить человека, который только заснул, он может потом длительно не засыпать, плохо выспаться, что отразится на самочувствии. Поскольку в преклонном возрасте увеличивается время бодрствования, качество самого ночного отдыха страдает, возникает сонливость днем и потребность в том, чтобы поспать хотя бы 1-2 часа, восстановить силы.
Часто сон тревожный
Самое частое проявление бессонницы у пожилых людей — тревожный сон. От этого расстройства страдают до 70% людей старшего возраста. На втором месте — трудности с засыпанием. На третьем — отсутствие восстановления сил после ночного сна.
С возрастом потребность в сне естественным образом снижается. У детей она составляет 10–14 часов в сутки, у взрослых — 6,5–8,5 часа. А людям старше 60 лет достаточно спать 5–7 часов. Однако некоторым по привычке кажется, что спать нужно не менее 8 часов в сутки. И если так не получается, то нарастает беспокойство, которое лишь усугубляет бессонницу, — объясняет Екатерина Демьяновская.
Структура сна меняется
Еще одна причина бессонницы у пожилых — изменение структуры сна. Физиологический сон бывает медленный и быстрый, в норме эти фазы чередуются.
Сразу после засыпания наступает фаза медленного сна, которая последовательно проходит четыре стадии. Первая — это собственно засыпание. В голове проносятся события уходящего дня, какие-то проблемы и возможные пути их решения. На второй стадии сознание отключается, мозг полностью переходит в состояние сна. На третьей стадии расслабляются скелетные мышцы. На четвертой человек погружается в самый глубокий медленный сон. На этом этапе мозг перерабатывает информацию, которую он получил за день, и перемещает ее в хранилище долговременной памяти.
После этого наступает фаза быстрого сна, обычно она длится 10–15 минут, и именно в это время человек видит сны. Подобные циклы повторяются несколько раз за ночь.
Меняются и циркадные ритмы
Полисомнография (ПСГ) — метод диагностики бессонницы — показывает, что пожилые люди меньше времени проводят в фазах медленного и быстрого сна, а вот время засыпания у них увеличивается. Кроме того, у людей старше 60 лет может нарушиться последовательность этапов сна, из-за этого они чаще просыпаются и меньше спят.
Циркадные ритмы у пожилых людей смещаются в сторону раннего засыпания и пробуждения. Из-за этого некоторые чувствуют сильную сонливость, например, после обеда. Если поддаться порыву и лечь спать, то вечером заснуть будет еще труднее, рассказывает врач.
Лекарства могут влиять на сон
Также сон в старшем возрасте может ухудшиться из-за приема некоторых лекарств (седативных, ноотропных, гипотензивных препаратов, кортикостероидов) и сопутствующих заболеваний. Так, при аденоме простаты нарушить сон может потребность в мочеиспускании. А при остеоартрите, остеопорозе и дегенеративных заболеваниях позвоночного столба ночами могут беспокоить боли в костях и суставах.
При хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) нарушить сон способны приступы одышки и удушья. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — изжога. При сердечно-сосудистых заболеваниях — боли за грудиной и перебои в работе сердца.