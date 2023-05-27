Невролог Демьяновская назвала 5 причин, почему пожилые люди плохо спят

С возрастом потребность в сне естественным образом снижается. У детей она составляет 10–14 часов в сутки, у взрослых — 6,5–8,5 часа. А людям старше 60 лет достаточно спать 5–7 часов. Однако некоторым по привычке кажется, что спать нужно не менее 8 часов в сутки. И если так не получается, то нарастает беспокойство, которое лишь усугубляет бессонницу, — объясняет Екатерина Демьяновская.