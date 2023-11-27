Не только для кожи и волос: врач составила полный гид по витамину В5

Витамин B5 в организме человека преобразуется в пантетин. Эта форма пантотеновой кислоты входит в состав кофермента А или КоА, который является важнейшим участником обмена веществ. Без КоА наш организм просто не смог бы правильно расщеплять белки, жиры и углеводы. Кофермент А также участвует в выработке жизненно необходимых ферментов, аминокислот, жирных кислот и других органических соединений.