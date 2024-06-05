Назван неожиданный плюс месячных: в эти дни женщины умнее (исследование)

Есть люди, которые составляют свой график дня по гороскопу, другие живут по лунному календарю. Однако недавнее исследование показало: женщинам нужно планировать свои дела согласно менструальному циклу. Причем важные задания и мероприятия желательно откладывать до месячных.
Казалось бы, какие дела могут быть во время менструации? Живот болит, хочется лежать на кровати, свернувшись калачиком. В некоторых компаниях сотрудницам даже разрешают брать отгулы во время этих дней. А Испания стала первой страной, где женщинам, страдающим от менструальных болей, дают оплачиваемый отпуск.
Однако британские ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили: во время менструаций ум женщин острее. Они провели эксперимент, в котором 241 участница от 20 до 30 лет проходила серию тестов на оценку мыслительных способностей, скорости реакции и точности.
Так, в одном из заданий нужно было непрерывно смотреть на черный крестик на фоне белого экрана. В какой-то момент на экране появлялась черная точка, и участница должна была как можно скорее нажать на клавишу пробела на клавиатуре. Были тесты и посложнее. В одном из таких с помощью зеркальных изображений оценивали пространственное восприятие.
Участниц тестировали дважды с интервалом в две недели, чтобы оценить, как разные фазы менструального цикла влияют на выполнение заданий.
В итоге эксперимент показал: во время менструации скорость реакции у женщин повышается на 12%. Кроме того, в эти дни они допускают на 25% меньше ошибок.
А вот хуже всего женщины соображают во время лютеиновой фазы, которая начинается после овуляции и длится от 12 до 14 дней до начала месячных. Ученые обнаружили, что в эти дни время реакции замедляется примерно на 10–20 миллисекунд, а количество ошибок увеличивается.
«Женщины сообщили, что хуже чувствуют себя во время менструации, что, по их мнению, отрицательно сказывается на их когнитивных функциях. Вопреки этому, выполнение когнитивных задач, особенно в отношении прогнозирования пространственного времени, было лучше во время менструальной фазы и хуже во время лютеиновой фазы», — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале
Вероятно, причина кроется в гормонах. Во время месячных увеличивается уровень эстрогена, который может усиливать функцию мозга, в то время как прогестерон — гормон, который активируется в лютеиновой фазе, — снижает эту функцию.
Кстати, предыдущие исследования показали, что во время менструаций спортсменки реже получают травмы и показывают лучшие спортивные результаты, чем в дни перед месячными. По мнению ученых, травмы случаются из-за сниженной реакции, причем даже промедление в 10 миллисекунд может быть решающим.
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