Назван неожиданный плюс месячных: в эти дни женщины умнее (исследование)

«Женщины сообщили, что хуже чувствуют себя во время менструации, что, по их мнению, отрицательно сказывается на их когнитивных функциях. Вопреки этому, выполнение когнитивных задач, особенно в отношении прогнозирования пространственного времени, было лучше во время менструальной фазы и хуже во время лютеиновой фазы », — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Neuropsychologia .