Мы всегда делали это неправильно: диетолог назвала рецепт приготовления картошки для максимальной пользы организму

Картошку любят все: она прекрасно дополняет супы, пироги, салаты, может быть отличным гарниром. Хороша она и как самостоятельное блюдо: готовить совсем не сложно, а самое главное — это вкусно.

Многие склонны демонизировать этот продукт: мол, картофель очень калорийный, его точно нельзя есть худеющим. На самом деле это — миф. Нельзя делить продукты на «хорошие» и «плохие», надо лишь помнить о мере и чувстве насыщения.