Мы всегда делали это неправильно: диетолог назвала рецепт приготовления картошки для максимальной пользы организму

Картошку любят все: она прекрасно дополняет супы, пироги, салаты, может быть отличным гарниром. Хороша она и как самостоятельное блюдо: готовить совсем не сложно, а самое главное — это вкусно.
Многие склонны демонизировать этот продукт: мол, картофель очень калорийный, его точно нельзя есть худеющим. На самом деле это — миф. Нельзя делить продукты на «хорошие» и «плохие», надо лишь помнить о мере и чувстве насыщения.
Врач-диетолог, специализируется на консультации пациентов по вопросам питания и коррекции веса
По словам Татьяны Залетовой, основная калорийность картофеля зависит от углеводов. Однако не стоит этого бояться, зная химический состав картошки и правильный способ ее приготовления,
Например, в картофеле много полезных для здоровья веществ:
кремний,
калий,
кобальт,
хром,
витамин С.
Для некоторых станет открытием тот факт, что в картофеле калия намного больше, чем в бананах. Калий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также для поддержания водного баланса в организме.
Чтобы картофель сохранил максимум пользы, лучше варить или запекать клубни картофеля в мундире, а потом чистить его. Есть кожуру картошки не стоит, так как именно с нее начинается накопление в овоще ядовитого вещества соланина. Однако из всех правил есть исключение. Если вы решили приготовить молодой картофель, то кожицу по традиции можно не срезать.
Эксперт посоветовала сначала прогреть духовку до температуры 180–200 градусов и только потом положить туда картофель. Это делается для того, чтобы сохранить витамины группы В.
А запекать картошку рекомендуют, завернув ее в пергаментную бумагу, после чего по готовности развернуть картофель, сделать в нем разрез и добавить сливочного масла, присыпав солью и зеленью.
- Если же картофель покупной, крупный и давно лежал, то очищенные клубни надо вымачивать еще и потому, чтобы хотя бы частично удалить то плохое, что появилось из-за удобрений, обработки, хранения и перевозки, — отметила Татьяна Залетова.
Лучше всего сочетать картошку с мясом или рыбой. И не стоит забывать про другие овощи: помидоры, кабачки, баклажаны точно сделают блюдо полезнее и разнообразнее.
Кстати
Некоторые люди считают, что картошка не только слишком калорийна, но от нее еще и пострадают фигура, сердце, сосуды, печень. Так ли это на самом деле? Неужели картофель и правда лучше исключить из рациона?
На самом деле — нет, говорят ученые из Бостонского университета. Картошка — это хороший и полезный продукт, который точно не разрушит ваш организм (конечно, если им не злоупотреблять). Как часто можно есть картофель людям, у которых проблемы с сердцем или сахарный диабет? Объясняют ученые.