Личный опыт: сын отправил отца к врачу «просто провериться» и спас ему жизнь

Мы привыкли ходить по врачам, когда болезнь уже проявила себя: например, постоянно болит голова, таблетки не помогают, а из-за мучений невозможно уже ни спать, ни работать. Ежегодные профилактические осмотры зачастую игнорируются: нет времени, желания, да и вообще «зачем, у меня же ничего не болит».
Но иногда такой «случайный прием» у врача может спасти жизнь, выявив патологию вовремя. Так случилось и с жителем Москвы. Его взрослый сын заставил отца пойти на осмотр и даже подготовил список необходимых анализов.
— На днях ко мне пришел на прием пациент, мужчина средних лет, красивый, стройный, но несколько раздраженный. На вопрос, что привело его в клинику, есть ли какие-то жалобы, мужчина ответил, что жалоб у него нет, а прийти на прием заставил его сын. Он был обеспокоен, что отец не следит за своим здоровьем, — рассказывает Зухра Павлова.
Забота и поддержка близких, а в некоторых случаях даже их интуиция могут творить настоящие чудеса. Поэтому врач стала осматривать мужчину по всем правилам: важно было ничего не упустить. Отклонения от нормы действительно нашлись, и одно из них — это так называемая «грудь сапожника».
Откуда взялось название
В старину при изготовлении обуви мастерам приходилось опираться грудью на железную колодку, поэтому со временем у них образовывалась вмятина в середине грудной клетки, в проекции верхушки сердца.
Но подобная особенность может быть и врожденной. Она носит название «воронкообразная деформация грудной клетки» (ВДГК) и говорит о нарушении структуры и качества (дисплазии) соединительной ткани.
— Эта проблема не просто косметическая — она влияет на всю сердечно-сосудистую систему. У таких пациентов встречаются нарушение формы желчного пузыря, варикозная болезнь вен, мигрени, нарушение клапанов сердца, особенности со связками и суставными сумками и многое другое, — поясняет Зухра Павлова.
Помимо этого у мужчины выявили андрогеную алопецию — это выпадение волос на коже головы из-за нарушения баланса половых гормонов. Он пообещал врачу сдать все необходимые анализы и начать лечение как можно скорее.
Какие анализы надо сдавать мужчинам, чтобы снизить риск преждевременной смерти
Увы, мужчины в нашей стране, как правило, очень не любят следить за своим здоровьем: времени, мол, ходить по больницам нет, надо семью кормить, вот когда что-нибудь заболит — вот тогда и запишусь к доктору. Такой подход — одна из причин, по которой представители сильного пола нередко живут меньше.
Какой оптимальный набор обследований, который должен проходить мужчина для того, чтобы следить за здоровьем? Об этом рассказываем ЗДЕСЬ.