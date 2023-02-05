Личный опыт: сын отправил отца к врачу «просто провериться» и спас ему жизнь
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Мы привыкли ходить по врачам, когда болезнь уже проявила себя: например, постоянно болит голова, таблетки не помогают, а из-за мучений невозможно уже ни спать, ни работать. Ежегодные профилактические осмотры зачастую игнорируются: нет времени, желания, да и вообще «зачем, у меня же ничего не болит».

Но иногда такой «случайный прием» у врача может спасти жизнь, выявив патологию вовремя. Так случилось и с жителем Москвы. Его взрослый сын заставил отца пойти на осмотр и даже подготовил список необходимых анализов.

Зухра Павлова
Медицина

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

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— На днях ко мне пришел на прием пациент, мужчина средних лет, красивый, стройный, но несколько раздраженный. На вопрос, что привело его в клинику, есть ли какие-то жалобы, мужчина ответил, что жалоб у него нет, а прийти на прием заставил его сын. Он был обеспокоен, что отец не следит за своим здоровьем, — рассказывает Зухра Павлова.

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Забота и поддержка близких, а в некоторых случаях даже их интуиция могут творить настоящие чудеса. Поэтому врач стала осматривать мужчину по всем правилам: важно было ничего не упустить. Отклонения от нормы действительно нашлись, и одно из них — это так называемая «грудь сапожника».

Откуда взялось название

В старину при изготовлении обуви мастерам приходилось опираться грудью на железную колодку, поэтому со временем у них образовывалась вмятина в середине грудной клетки, в проекции верхушки сердца.

Но подобная особенность может быть и врожденной. Она носит название «воронкообразная деформация грудной клетки» (ВДГК) и говорит о нарушении структуры и качества (дисплазии) соединительной ткани.

— Эта проблема не просто косметическая — она влияет на всю сердечно-сосудистую систему. У таких пациентов встречаются нарушение формы желчного пузыря, варикозная болезнь вен, мигрени, нарушение клапанов сердца, особенности со связками и суставными сумками и многое другое, — поясняет Зухра Павлова.

Помимо этого у мужчины выявили андрогеную алопецию — это выпадение волос на коже головы из-за нарушения баланса половых гормонов. Он пообещал врачу сдать все необходимые анализы и начать лечение как можно скорее.

Какие анализы надо сдавать мужчинам, чтобы снизить риск преждевременной смерти

Увы, мужчины в нашей стране, как правило, очень не любят следить за своим здоровьем: времени, мол, ходить по больницам нет, надо семью кормить, вот когда что-нибудь заболит — вот тогда и запишусь к доктору. Такой подход — одна из причин, по которой представители сильного пола нередко живут меньше.

Какой оптимальный набор обследований, который должен проходить мужчина для того, чтобы следить за здоровьем? Об этом рассказываем ЗДЕСЬ.

Софья Хромова