Личный опыт: сын отправил отца к врачу «просто провериться» и спас ему жизнь

— Эта проблема не просто косметическая — она влияет на всю сердечно-сосудистую систему. У таких пациентов встречаются нарушение формы желчного пузыря, варикозная болезнь вен, мигрени, нарушение клапанов сердца, особенности со связками и суставными сумками и многое другое, — поясняет Зухра Павлова.

Помимо этого у мужчины выявили андрогеную алопецию — это выпадение волос на коже головы из-за нарушения баланса половых гормонов. Он пообещал врачу сдать все необходимые анализы и начать лечение как можно скорее.

Какие анализы надо сдавать мужчинам, чтобы снизить риск преждевременной смерти

Увы, мужчины в нашей стране, как правило, очень не любят следить за своим здоровьем: времени, мол, ходить по больницам нет, надо семью кормить, вот когда что-нибудь заболит — вот тогда и запишусь к доктору. Такой подход — одна из причин, по которой представители сильного пола нередко живут меньше.

Какой оптимальный набор обследований, который должен проходить мужчина для того, чтобы следить за здоровьем? Об этом рассказываем ЗДЕСЬ.