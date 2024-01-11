Ковид, грипп или простуда? Как понять, чем конкретно вы заболели

Эти болезни очень похожи между собой симптомами. Все три заболевания вызывают вирусы, при каждом из них появляются кашель, высокая температура и общее недомогание. Однако тяжесть течения сильно различается. Если при обычной ОРВИ вас спасут постельный режим и обильное питье, то коронавирус и до реанимации способен довести, особенно пожилых людей и тех, кто страдает от хронических болезней. Да и серьезность гриппа недооценивать тоже не стоит.