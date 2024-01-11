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Ковид, грипп или простуда? Как понять, чем конкретно вы заболели

Конечно, окончательный диагноз может поставить только врач. Однако есть несколько способов понять, чем вы все-таки заболели, самостоятельно.

11 января 20242
Ковид, грипп или простуда? Как понять, чем конкретно вы заболели
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iStockphoto

Каждый зимний сезон обычно связан с болезнями, однако в этом году мы столкнулись с тройным ударом. В Роспотребнадзоре официально заявили о начале тридемии — одновременном распространении гриппа, коронавируса и ОРВИ.

Эти болезни очень похожи между собой симптомами. Все три заболевания вызывают вирусы, при каждом из них появляются кашель, высокая температура и общее недомогание. Однако тяжесть течения сильно различается. Если при обычной ОРВИ вас спасут постельный режим и обильное питье, то коронавирус и до реанимации способен довести, особенно пожилых людей и тех, кто страдает от хронических болезней. Да и серьезность гриппа недооценивать тоже не стоит.

Разберемся, как отличить друг от друга ковид, грипп и ОРВИ.

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Коронавирус

Еще в начале пандемии коронавируса самыми яркими симптомами болезни считались потеря вкуса и обоняния. Именно эти признаки чаще всего сигнализировали: кашель и лихорадку провоцирует именно ковид.

Сейчас в России доминирует штамм JN.1. Он редко вызывает тяжелые формы заболевания, однако передается быстрее предшественников. Заразиться им очень просто.

Вот несколько ярких признаков, что вы подхватили новый штамм коронавируса:

  • резкая головная боль;

  • боль в горле;

  • сильная одышка;

  • боль в мышцах.

Медики опасаются, что из-за особенностей нового штамма увеличится число людей с затяжным ковидом. Так называют состояние, когда человек еще долгие недели и даже месяцы после выздоровления страдает от затуманенности сознания, головных болей и усталости.

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Грипп

Одна из резких отличительных особенностей гриппа — молниеносное начало болезни. Человек вроде бы был здоров и хорошо себя чувствовал, а потом резко слег с высокой температурой.

Сейчас в России доминирует вирус гриппа А (H3N2). Вот его характерные симптомы:

  • ломота в теле;

  • слабость;

  • головные боли;

  • боли в мышцах;

  • повышение температуры;

  • першение в горле;

  • сухой кашель.

Симптомы сохраняются в среднем 3-4 дня, а затем идут на спад. В первую очередь поражаются верхние дыхательные пути.

Кроме того, врачи отмечают: именно грипп нередко вызывает также симптомы, связанные с расстройствами ЖКТ. Если кашель сопровождается диареей и рвотой, скорее всего, дело именно в гриппе.

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ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — заболевания, которые сопровождаются воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Поэтому отличительные признаки ОРВИ — насморк, заложенность носа, постоянное чихание, боль в горле, боль при глотании, пишет издание Daily Mail. Формы ОРВИ определяются местом, где запустился воспалительный процесс.

Другие характерные симптомы ОРВИ:

  • слабость;

  • озноб;

  • потеря аппетита;

  • сонливость.

При ОРВИ температура может повыситься, но лишь в редких случаях она поднимется выше 38 градусов.

Самый лучший способ определить, чем вы конкретно заболели, — вызвать врача. Он сможет поставить точный диагноз и назначить лечение.

Кстати, не нужно думать, что обычная простуда не может вызвать тяжелых осложнений. Подробнее о том, до чего может довести ОРВИ, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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