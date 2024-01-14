Какая температура должна быть в квартире зимой, объяснила дерматолог Филева

С другой стороны, излишняя свежесть в доме тоже может стать серьезной проблемой, поскольку постоянное пребывание в холодной комнате способно ослабить защитную функцию иммунной системы, что, в свою очередь, приведет к развитию респираторных заболеваний. Особое внимание следует уделить температурному режиму тем, у кого есть маленькие дети , поскольку их механизмы терморегуляции еще только настраиваются и могут быть чрезвычайно чувствительны к перепадам температур.