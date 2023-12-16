Обезжирили до сухости: дерматолог рассказала об особенностях ухода за проблемной кожей зимой

Покраснения, сухость и стянутость, ощущение жжения и зуда, шелушение, раздражение — все эти симптомы знакомы обладателям чувствительной кожей. Не меньше проблем доставляют жирная кожа, расширенные поры, сальный блеск. Поддерживать здоровье кожи с такими проблемами сложно даже летом и осенью, что уж говорить про морозы.
Если кожа проблемная, жирная, чувствительная, важно менять уход в зависимости от сезона, советоваться со специалистом, чтобы не ухудшить состояние тканей и не спровоцировать проблемы. Что делать? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, дерматовенеролог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге
Соблюдаем базовые правила ухода
Базовые правила ухода за кожей зимой остаются теми же, что и в любое другое время года. Основное — это грамотно составленный домашний уход, который соответствует типу кожи и отвечает ее потребностям.
В идеале подбирать уходовые средства должен косметолог, особенно если вы не знаете или не до конца уверены в том, какой у вас тип кожи. В этом случае неправильный уход может нарушить водно-липидный баланс кожи и просто ухудшить ее состояние. Так, многие годами живут с уверенностью, что у них сухая кожа, а затем приходят к косметологу или дерматологу и с удивлением узнают, что вообще-то она нормальная, комбинированная или даже жирная. А неправильный уход пересушил кожу и сделал ее обезвоженной. Так что лучше сначала проконсультироваться с врачом.
Основа — питание и увлажнение
Если же говорить о специфических деталях зимнего ухода за кожей, то здесь помимо базовых правил важно уделить дополнительное внимание питанию и увлажнению. Это необходимо, чтобы нейтрализовать влияние перепадов температур и повышенной сухости воздуха в помещениях из-за работающего отопления.
Обладательницы жирной и склонной к высыпаниям кожи могут заменить легкие «летние» кремы на средства более плотной структуры. Они компенсируют нехватку увлажнения и поддержат водно-жировую мантию кожи.
Главное, чтобы крем не содержал масел. Такие компоненты обладают мощным увлажняющим эффектом, но на жирной коже способны закупоривать поры и провоцировать обострение акне.
Добавьте ретинол
Дополнительно в уход можно ввести средства с ретинолом или кислотами. Они могут быть в формате эмульсий, сывороток, пенок для умывания, кремов или пилингов. Впрочем, использование последних лучше все-таки доверить косметологу. Врач подберет оптимальный тип и состав пилинга, за счет чего средство будет работать более прицельно и решать конкретные задачи.
Для чувствительной и сухой кожи лучше подойдут кремы с маслами. Такие компоненты усиливают питательный эффект и обеспечивают более глубокое увлажнение. Для умывания в холодное время года лучше использовать мягкие эмульсии или мицеллярную воду. Особенно это касается тех, кто страдает от проблемы розацеа.
Кожа тела тоже нуждается в уходе
Важно помнить, что в дополнительном увлажнении нуждается кожа как лица, так и тела. Легких летних эмульсий или увлажняющих спреев зимой может быть недостаточно. Лучше перейти на более плотные кремы или средства-эмоленты, которые содержат гиалуроновую кислоту, пантенол и другие активные компоненты для питания и увлажнения.
Если на коже нет высыпаний или трещин, рекомендуем обратить внимание на эмоленты с мочевиной. Это натуральное вещество обладает мощным увлажняющим эффектом, смягчает кожу и улучшает ее тонус. Стандартные гели для душа также стоит заменить на масла для душа.
Солнцезащитные средства даже зимой
Наконец, последний момент: даже в зимний период нельзя отказываться от солнцезащитных средств. Как минимум, стоит задействовать средства с SPF15, а при использовании ретинола в уходе или при розацеа защита и вовсе должна быть не менее SPF50.
Кому-то это может показаться забавным, ведь зимой солнце не часто балует нас своим появлением. Однако даже в пасмурные дни ультрафиолетовое излучение никуда не исчезает и может негативно влиять на кожу.