Обезжирили до сухости: дерматолог рассказала об особенностях ухода за проблемной кожей зимой

В идеале подбирать уходовые средства должен косметолог, особенно если вы не знаете или не до конца уверены в том, какой у вас тип кожи. В этом случае неправильный уход может нарушить водно-липидный баланс кожи и просто ухудшить ее состояние. Так, многие годами живут с уверенностью, что у них сухая кожа, а затем приходят к косметологу или дерматологу и с удивлением узнают, что вообще-то она нормальная, комбинированная или даже жирная. А неправильный уход пересушил кожу и сделал ее обезвоженной. Так что лучше сначала проконсультироваться с врачом.