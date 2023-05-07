Как начинает меняться личность человека с деменцией: 5 тихих симптомов

И нет, речь идет не только о страшных галлюцинациях. Человеку может казаться, что он слышал какой-то разговор, о котором у него есть четкое воспоминание, хотя вы понимаете, что этого точно не могло быть. Или он уверен, что в гостиной висели желтые шторы, хотя там всегда были только зеленые.