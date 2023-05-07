Как начинает меняться личность человека с деменцией: 5 тихих симптомов

Многие считают, что деменция может начаться только у пожилых людей, однако это ошибочное утверждение. Опасные заболевания продолжают молодеть, поражая все больше и больше возрастных групп. И нейродегенеративные — не исключение.
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Повышенная раздражительность
Человек, у которого только начала развиваться деменция, может легко начать раздражаться или злиться, что может привести к срыву на других.
Так, родственники могут быть крайне удивлены, что член семьи вдруг стал резким, злым, с ним теперь гораздо сложнее общаться. Причем конкретной причины он назвать не может — злость появляется словно из ниоткуда.
Врачи уточняют, что агрессивное поведение может быть вербальным (например, ругань и угрозы) или физическим (удары и бросание предметов).
Видение того, чего нет
И нет, речь идет не только о страшных галлюцинациях. Человеку может казаться, что он слышал какой-то разговор, о котором у него есть четкое воспоминание, хотя вы понимаете, что этого точно не могло быть. Или он уверен, что в гостиной висели желтые шторы, хотя там всегда были только зеленые.
Если болезнь быстро развивается, то у человека действительно могут начаться серьезные галлюцинации — такое характерно для деменции с тельцами Леви.
Осуждающие резкие комментарии
У человека вдруг резко поменялся взгляд на окружающий мир. Например, он теперь ведет себя как настоящий расист, хотя раньше был толерантен ко всем народам.
Или же ему вдруг стало казаться, что ваш рыжий цвет волос или короткое платье — признак девушки легкого поведения. Причем обидные комментарии будут продолжаться, несмотря на слезы и просьбы прекратить.
Дезориентация
Еще одним признаком, который может указывать на измененное состояние мозга, считается дезориентация во времени: человек просто не понимает, что сейчас надо делать. Начинает ложиться спать днем, готовить традиционные блюда на завтрак вечером.
Он также может забывать, где находится его любимый магазин или на каком материке определенная страна. Вдобавок ко всему начинает путать имена: Лена стала Людой, а Саша — Пашей.
Изменение чувства юмора
Здесь тоже все сугубо индивидуально. Так, вы можете замечать, что человек теперь смеется над тем, что раньше считал жестоким. Или же он совсем не понимает сарказма, не видит грань, когда пора остановиться.
Еще один вариант: шутки теперь вызывают обиду. Человек может заплакать от того, над чем раньше точно бы посмеялся от души.
Кстати
Ученые из Института исследования старения Артура Маркуса решили выяснить, как могут меняться поведение и привычки людей, которые в ближайшем будущем пострадают от старческого слабоумия. Оказалось, что люди не могут делать некоторые вещи одновременно! Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.