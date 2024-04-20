Импланты для скул или филлеры: пластический хирург Самцов объяснил, что лучше

Как только они будут размещены, они навсегда останутся на месте. Вам не придется беспокоиться о том, что ваши скулы сместятся, нарушив эстетику. И, кстати, хоть скуловые имплантаты предназначены для постоянного решения, но их при желании можно удалить. Это означает, что если по какой-либо причине вы передумаете или столкнетесь с осложнениями, имплантаты можно безопасно хирургически извлечь.