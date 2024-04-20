Импланты для скул или филлеры: пластический хирург Самцов объяснил, что лучше

Выбор между имплантатами для скул и филлерами может быть трудным решением.
Имплантаты дают стойкий результат, но процедура их установки более сложная. Наполнители дадут быстрый, но краткосрочный результат, при этом они позволяют «примерить на себе» внешний вид скул без больших рисков. Так что же лучше? Разобраться в этом нам помог Павел Самцов — ведущий пластический хирург клиники «АБИА».
Ведущий пластический хирург клиники АБИА
Скуловые имплантаты: главные плюсы
Это небольшие, твердые кусочки медицинского силикона или других материалов, которые хирургически помещаются на скуловые кости для увеличения их объема и контура. Процедура проводится под общей анестезией.
У постановки имплантов есть свои плюсы:
результаты операции могут сохраниться на всю жизнь,
в отличие от наполнителей — филлеров, которые нуждаются в обновлении каждые несколько месяцев, имплантаты не требуют внимания. Поэтому имплантаты желательный вариант для тех, кто хочет разовую процедуру.
после установки имплантата скулы всегда будут иметь полный, подчеркнутый вид и вам не придется беспокоиться о том, что ваша внешность изменится, как это может быть с временными решениями.
Материалы безопасны
Материалы, используемые для имплантатов скул, безопасны и обычно сделаны из твердого силикона или полипропилена. Это делает их надежным выбором для омоложения лица с небольшим риском осложнений.
Как только они будут размещены, они навсегда останутся на месте. Вам не придется беспокоиться о том, что ваши скулы сместятся, нарушив эстетику. И, кстати, хоть скуловые имплантаты предназначены для постоянного решения, но их при желании можно удалить. Это означает, что если по какой-либо причине вы передумаете или столкнетесь с осложнениями, имплантаты можно безопасно хирургически извлечь.
Есть недостатки
Как и во время любой операции, всегда существует риск инфекции, кровотечения или побочных реакций на анестезию. Операция по имплантации на скулах подразумевает установку инородных тел в организм, поэтому есть риски индивидуальных реакций на их материалы, пусть и крайне низкие.
Длительная реабилитация — восстановление после операции может занять от 2 до 3 недель. В течение этого времени будут отеки, синяки и общий умеренный дискомфорт. Поэтому вмешательство требует планирования и возможно отпуска в связи со значительной временной потерей презентабельности.
Имплантаты для щек могут быть дорогостоящей процедурой, так как они включают в себя операцию и использование медицинских материалов. Это может быть нецелесообразно для всех, особенно если процедура проводится по чисто косметическим причинам.
Есть и сложность прогнозирования результата и его коррекции. После установки имплантатов при неудовлетворенности результатом придется пройти ревизионную операцию, что может добавить дополнительные расходы и риски вплоть до полного удаления имплантатов.
Особенность филлеров: плюсы и минусы
Филлеры — это гелевые вещества, вводимые в мягкие ткани, чтобы придать им объем. Они гораздо менее инвазивны, чем имплантаты, вводятся иглой во время визита к косметологу. Этот способ подходит в первую очередь при необходимости простого и быстрого увеличения скул.
Плюсы наполнителей:
Быстрые результаты: в отличие от имплантатов, которые требуют операции и времени восстановления, филеры могут дать почти мгновенные результаты. За считанные минуты у вас могут быть более полные скулы и более молодой внешний вид.
Небольшое время реабилитации: процедура не хирургическая, не требует наркоза или выполнения разрезов, пусть и в незаметных местах в преддверии рта.
Долгосрочность: наполнители не остаются постоянно и в конечном итоге естественным образом растворяются в организме. В отличие от имплантатов, которые при желании необходимо удалить хирургическим путем, наполнители будут естественным образом биодеградировать без каких-либо дополнительных процедур.
Стоимость: филлеры это более экономичный вариант. Их также можно использовать для коррекции результата, что позволит вам добиться желаемого вида.
Минусы применения филеров:
Один из основных недостатков наполнителей — их временный характер. В зависимости от типа используемого наполнителя, результаты могут держаться от 6 месяцев до 2 лет, прежде чем потребуется корректировка.
Аллергические реакции: хотя это редкость, существует риск аллергических реакций на филлеры. Их постановка может вызвать покраснение, отек и другие осложнения, которые могут потребовать лечения.
Этапность: в отличие от имплантатов, которые обеспечивают разовое решение, филеры часто требуют нескольких процедур для поддержания результатов, что в конечном счете становится дороже установки имплантатов.
Ограниченное улучшение профиля скул: количество вводимого филлера ограничено. Поэтому они могут не подходить для тех, кто хочет более выдающийся вид скул. Филлеры лучше подходят для тонких эстетических улучшений.
«Выбор между филерами и имплантатами зависит от ваших потребностей. Имплантаты предлагают долгосрочное решение, но они сопряжены с хирургическими рисками и более высокой стоимостью. С другой стороны, наполнители обеспечивают временное исправление с минимальным временем реабилитации, но требуют регулярного введения», — резюмирует хирург Павел Самцов. — Прежде чем принимать решение, рассмотрите свои цели, бюджет, временные ограничения по реабилитации, чтобы стать на шаг ближе к желанной внешности».