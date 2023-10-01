Против трендов: эти женщины просто мечтают, чтобы их грудь стала меньше

Традиционно принято считать, что в пластической хирургии наибольшая популярность у операций по увеличению груди с помощью имплантов. Действительно, несколько лет назад был популярный тренд на них. И часто представительницы прекрасного пола просили «скопировать» грудь. Брали пример со звезд и блогеров, приходили на прием к пластическому хирургу с фото своих кумиров и просили сделать так же. Или просили сделать грудь, как у подруги, которая удачно вышла замуж.
Это была эра не индивидуальности, а копирования. Но сегодня, как отмечает в разговоре с «Доктором Питером» Алексей Никонов, пластический хирург Центра хирургии «Будь здоров», все чаще проводят операции по уменьшению размера груди.
Пластический хирург Центра хирургии «Будь здоров»
Большая грудь — это не всегда счастье
Часто женщины думают, что пластическая операция поможет как по мановению волшебной палочки сделать их счастливыми: исполнить мечты, наладить личную жизнь, обрести успех в карьере. А потом оказывалось, что с пятым размером груди не так-то просто жить. Да и волшебных преображений жизни только лишь из-за хирургического вмешательства, даже несмотря на рост уверенности в себе, часто не происходит.
Поэтому пластическому хирургу приходится выступать для пациентки в роли психолога, пытаясь отговорить ее от лишних вмешательств и рассказать о всех тонкостях послеоперативного вмешательства.
Новые тренды — здоровье и комфорт
В последние годы стало расти количество операций по уменьшению, а кроме того, по подтяжке груди. И для этого есть ряд объективных причин. Хоть девушки с миниатюрными размерами и завидуют обладательницам солидных форм, это зря, ведь они не знают обо всех тонкостях, которые сопровождают повседневную жизнь с таким достоинством. Прежде всего возраст влияет на состояние груди: когда девушка молодая, грудь — стоячая и красивая, а с возрастом она опускается и обвисает.
Кто чаще решается на операцию
Целевые аудитории пластических операций по увеличению или уменьшению груди разные. Увеличивают свою грудь в основном молодые девушки, которые считают, что это поможет им быть более уверенными в себе, улучшить качество жизни. А уменьшают — женщины за сорок, которые уже откормили детей и имеют очень объемную грудь. Хотя бывают и исключения: у некоторых девушек и в 20 лет может быть грудь 6-7-го размера. А это постоянные:
тяжесть;
боли в спине;
нарушение осанки;
проблемы с кожей под железой;
как следствие — растяжки на коже (сначала красные, потом более бледные).
Все это доставляет неудобства, портит внешний вид груди. Она требует значительного косметического ухода, особенно в возрасте после 30 лет и после завершения периода кормления. С возрастом под действием силы тяжести грудь опускается. Не всегда удается подобрать нижнее белье и купальник: при большом размере грудь просто вываливается из чашек. Это неудобно и некрасиво.
Проблемы веса портят грудь
Колебания веса также могут оказывать влияние на форму и состояние груди: большое увеличение объема, растяжение кожи, обвисание. Поэтому многие женщины с возрастом задумываются не столько об изменении размера груди, сколько о пластике, подтяжке. Это могут быть два этапа одной операции: подтяжка, сокращение лишней кожи, затем изменение формы путем липофилинга или установки имплантов.
Одна из основных категорий пациенток, которые хотят сделать пластику с целью омоложения груди, — мамочки, женщины после 30 лет или после значительной потери веса. Наиболее частая жалоба таких пациенток — ненаполненность верхнего контура груди. То есть увесистые и большие молочные железы имеют объем в своей нижней части, а верхний контур как будто пустой. В этом случае поможет только пластика.
Верните все как было!
Особой категорией женщин, желающих уменьшить грудь, являются бывшие пациентки пластических хирургов. До 30 лет они вставляют импланты, приобретая 3-5-й размер груди. А в 40-50 лет, после периода материнства, карьерного роста и так далее, оценив все минусы большого размера и видя, что грудь стала стремиться к пупку, возвращаются к хирургу с просьбой убрать импланты. Это называется аугментационная маммопластика. Данная операция тоже всегда состоит из двух этапов — изъятия имплантов и подтяжки груди (с уменьшением размера или без уменьшения — по желанию женщины).
Операции на мужской груди
Операция по уменьшению груди может понадобиться не только женщине, но и небольшому проценту мужчин. Есть такая патология, как гинекомастия: истинная — когда у мужчины из-за гормональных нарушений растут молочные железы, и ложная — когда жир при ожирении откладывается в области молочных желез либо обвисает кожа после значительной потери веса. Мужчин, конечно, такая патология очень раздражает, особенно тех, кто занимается спортом. В этом случае они обращаются к пластическому хирургу.
В этом случае мужчине проводится одна из операций: липосакция или скульптурирование. Некоторые мужчины заодно заказывают себе грудные мышцы: сначала проводится липосакция и убираются излишки кожи, затем проводится моделирование мышц груди с помощью липофилинга — собственного жира пациента из другой зоны.