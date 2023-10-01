Против трендов: эти женщины просто мечтают, чтобы их грудь стала меньше

В последние годы стало расти количество операций по уменьшению, а кроме того, по подтяжке груди. И для этого есть ряд объективных причин. Хоть девушки с миниатюрными размерами и завидуют обладательницам солидных форм, это зря, ведь они не знают обо всех тонкостях, которые сопровождают повседневную жизнь с таким достоинством. Прежде всего возраст влияет на состояние груди: когда девушка молодая, грудь — стоячая и красивая, а с возрастом она опускается и обвисает.