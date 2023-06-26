Не больше, а лучше: что такое интимная пластика и кому она нужна

Для женщин и мужчин
Если о пластических операциях на лице, липосакции или увеличении груди благодаря звездам кино и эстрады знают сегодня практически все, кто смотрит телевизор или читает соцсети, то интимная пластика — сфера более загадочная и не всегда знакомая даже врачам.
«В начале карьеры, когда я только начинал заниматься интимной пластикой, предполагал: это для тех, кому требуется определенная избыточность в сексуальной жизни, — говорит пластический хирург клиники A3BEAUTE Владимир Головатинский. — Но, погружаясь в тему, понял, что подавляющее большинство моих пациентов — это женщины, которые прошли через роды естественным путем».
По его словам, роды — это серьезная травма для организма: происходит перестройка мышц промежности, появляются функциональные изменения, доставляющие неудобство обоим партнерам. Например, меняется форма и размер малых половых губ, происходит атрофия больших половых губ или их «запустевание». Часто могут появляться болевые ощущения в области рубцов после эпизиотомии.
«До 30% женщин испытывают неудобства или изменения в интимной сфере по сравнению с тем, что было до родов, — добавил он. — Это комплекс проблем, которые носят и эстетический, и функциональный характер. Решить их можно с помощью пластического хирурга и гинеколога».
Мужская интимная пластика, отметил Владимир Головатинский, — это реже выполняемая процедура. Она связана, как правило, с эстетическим увеличением, утолщением полового члена. К ней также прибегают, если у пациента заболевание врожденного характера, например болезнь Пейрони, то есть искривление. Пути решения этих вопросов существуют, но необходимо определить целесообразность процедуры.
«Еще каких-то 5-10 лет назад считалось: какие-либо хирургические вмешательства на органах малого таза и даже пластика стенок влагалища — это операция для женщин в возрасте, а у молодых, недавно родивших, есть время для реабилитации, — рассказывает врач акушер-гинеколог института красоты „Галактика“ Елена Константинова. — Сейчас уже стало понятно, что женщинам, которые родили 2-3 раза, выполнили репродуктивную функцию и хотят повысить качество половой жизни, не надо ждать старости, а стоит как можно раньше обратиться к врачу».
Послеродовые изменения часто приводят к стрессовому недержанию мочи. По словам Елены Константиновой, молодые женщины, которые сталкиваются с этой проблемой лет в тридцать пять, часто не знают, куда обратиться. Важно рассказать о ней на приеме у гинеколога, чтобы получить квалифицированную помощь.
Пластический хирург, ведущий специалист по интимной пластике сети клиник «Скандинавия АВА-ПЕТЕР»Карточка эксперта
«У нас два основных типа пациенток: молодые девушки и пациентки после родов, — отметила Анна Плечищая, пластический хирург, ведущий специалист по интимной пластике сети клиник „Скандинавия АВА-ПЕТЕР“. — Для первых это, конечно, эстетика, для вторых — операции, полезные для здоровья во многих вопросах».
Интимная пластика становится все более популярной, спрос набирает обороты, появляется больше информации, также заметила Анна Плечищая.
Заведующий Центром пластической хирургии Немецкой семейной клиники Антон Говоров рассказал, что проблема находится на стыке пластической хирургии, гинекологии и урологии. Иногда реконструктивные операции приходится выполнять и детям, если есть какие-то врожденные пороки развития, в этом случае операция носит более функциональный характер, чем эстетический.
«Есть группа пациентов, у которых увеличение малых половых губ связано с локальным воспалением, дерматитом, — добавил Антон Говоров. — В любом случае необходимо вместе работать врачам разных специальностей: огромный пласт деформаций, которыми занимаются гинекологи, пластический хирург может просто не заметить. Поэтому я тесно взаимодействую со своими коллегами в клинике».
Главный врач клиники МЕДСИ Владимир Остроменский выделил три основные группы пациентов, которым требуется интимная пластика, независимо от их пола.
Первая — травмы, в том числе связанные с родами, но также и производственные. Так, у мужчин травмы половых органов чаще всего связаны с профессиональной деятельностью — например, у шахтеров во время завалов в шахтах.
Вторая — врожденная или приобретенная гипертрофия. В этом случае внешний вид наружных половых органов изменяется без травматизации.
Третья — возрастные изменения. Они могут быть связаны и с травматизацией во время родов, но проявиться не сразу, а спустя десятилетия.
«Пациентки с недостаточностью тазового дна приходят к нам в перименопаузальный или менопаузальный период именно потому, что у них есть проблема, с которой надо справляться мультидисциплинарной команде», — объясняет Владимир Остроменский.
К.м.н., главный врач, директор клиники МЕДСИКарточка эксперта
Также он обозначил три вида задач, которые решает интимная пластика:
эстетические — чтобы внешний вид удовлетворял запросам пациента;
функциональные — например, при травматизации (в первую очередь необходимо восстановить нормальную работу органов);
повышение качества жизни — собственно, ради чего все и затевается.
Возможны варианты
Существует более-менее стандартный набор методик, который позволяет решать проблемы, возникающие у женщин после родов.
«Наш подход заключается в комбинации малоинвазивных методик, позволяющих достичь эстетического и функционального эффекта, — рассказывает Владимир Головатинский. — В хирургической части — это различные резекционные или местные пластические операции на малых половых губах. Для больших половых губ — липофилинг или, что реже встречается, резекционные операции. Липофилинг используется и для решения проблемы недостаточного объема преддверия влагалища, при вульводении. Также собственный жир вводится в места, где образовались рубцы после эпизиотомии».
Также в клинике применяется нитяной лифтинг промежности. По словам Владимира Головатинского, это не противопоставление кольпорафии (пластике стенок влагалища), а альтернатива в случаях, когда показания не настолько серьезны: после операции наличие рубцов на стенках влагалища может также стать определенной проблемой.
Не хирургической, но эффективной методикой при определенных обстоятельствах может стать назначение специальных упражнений для тренировки мышц промежности по принципу биологической обратной связи. Через 15-20 лет после родов пациентки, по словам эксперта, приходят с изменениями, которые требуют серьезных реконструктивных операций и которых можно было бы, вероятно, избежать, если бы была назначена тренировка мышц промежности по правильной методике.
Тему профилактики поддержал и Владимир Остроменский:
«Самая лучшая операция — та, которую мы не сделали, но при этом помогли нашим пациентам и пациенткам. Врачи должны пропагандировать профилактику опущения после родов, рассказывать о ней каждой пациентке. Как правило, женщина в первый год после родов занимается ребенком, а не своим здоровьем. А это именно тот золотой год, когда можно на долгое время вперед защитить себя от недержания мочи, опущения тазовых органов, а значит, и от операции».
Для профилактики используются и механические тренажеры, и тренажеры с биоэлектрическими импульсами, тренажеры с обратной связью, когда через приложение на мобильном телефоне можно следить, правильно ли оно выполняется.
«Из вариантов можно выделить пластику своими тканями и имплантационные методики, — добавил Владимир Остроменский. — Например, у мужчины был травматический отрыв половых органов, связанный с его деятельностью в шахте, и мы применяли имплантационные методики, замещая его ткани имплантами. И добились не только эстетического, но и функционального эффекта».
Пластический хирург, к.м.н., доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии СПбГПА, заведующий Центра пластической хирургии Немецкой семейной клиникиКарточка эксперта
Методик существует множество, но для всего есть узкие показания, отметил Антон Говоров:
«Делать одинаково всем подряд стандартные операции в этой сфере невозможно. Для каждой пациентки составляется свой план, часть которого должен выполнить пластический хирург, часть — гинеколог, а часть — возможно, косметолог или дерматолог».
По его словам, необходимо разграничивать зоны ответственности врачей разных специальностей.
«Не уверен, что пластическим хирургам необходимо забираться туда, где должны действовать более узкие специалисты, — подчеркнул Антон Говоров. — Я, как пластический хирург, занимаюсь внешними органами: красиво, аккуратно, эстетично, с сохранением текстуры, цвета, функциональных качеств, анатомического края сосудистого кровоснабжения, иннервации. А вот все, что внутри — уменьшение объемов, установка показаний для кольпорафии, липофилинга, — требует мультидисциплинарного подхода и совместного решения».
Анна Плечищая отметила, что в их клинике работа также ведется совместно: гинекологи занимаются функциональными вещами — сужением влагалища, восстановлением функций, послеродовыми повреждениями. А пластические хирурги присоединяются к этому как эстетисты.
«Гинекологи подходят к таким операциям немного по-другому, для них менее важна внешняя эстетика. Поэтому мы выполняем и липофилинг, и пластику малых половых губ при надрывах, травмах, — добавила Анна Плечищая. — У нас много совместных операций, особенно при возрастных изменениях, — когда можно и подвешивать матку на связках, и выполнять переднюю и заднюю кольпорафию, и в то же время вернуть эстетику внешним половым органам».
К.м.н., врач акушер-гинеколог института красоты «Галактика»Карточка эксперта
«Мы используем различные методики для коррекции формы малых половых губ, а также для восстановления объема больших половых губ. Это и липофилинг (совместно с пластическими хирургами), и препараты на основе гиалуроновой кислоты, — рассказывает Елена Константинова. — Что касается кольпорафии, мы тщательно проверяем показания пациентов, так как рубцовые изменения, которые вероятны после операции, могут ухудшить качество жизни по сравнению с тем, что было до нее. Также в клинике мы широко используем лазер и на вагинальном канале, и для лечения стрессового недержания мочи».
По ее словам, спор о том, кто может проводить операции по интимной пластике, вечен, но главное — разумный подход.
«Кольпорафию и другие хирургические процедуры со стенками влагалища могут делать только гинекологи либо пластические хирурги при наличии соответствующей специализации, — пояснила Елена Константинова. — Операции на наружных половых органах могут выполнять и пластические хирурги. Главное, чтобы не было гиперкоррекции, не возникало рубцовых изменений и в целом пластика не снижала качество жизни пациентки в будущем. Процедура будет успешной, если к ней действительно есть показания».
Владимир Головатинский добавил, что де-юре пластический хирург имеет право выполнять кольпорафию, то есть работать не только «на поверхности», но и глубже. А вот как раз гинеколог не может, с юридической точки зрения, выполнять липофилинг, поэтому к операции необходимо привлекать пластических хирургов.
«В моих руках кольпорафия — редкая операция, так как, если изменения незначительные, я ищу пути решения более консервативными методами. А если ситуация более серьезная, то лучше отдам пациента в руки, которые занимаются реконструктивной хирургией», — отметил он.
«Мы решили, что пациента, независимо от пола, всегда консультирует мультидисциплинарная команда, в которую входит не только пластический хирург, но и уролог, для женщин — гинеколог, а в ряде случаев и косметолог, — добавил Владимир Остроменский. — Каждый из них может внести свой вклад. Тогда мы и решаем юридические вопросы, и обеспечиваем всесторонний подход к здоровью человека».
Без швов и дискомфорта
Восстановление организма после интимной пластики занимает не очень много времени.
По словам Елены Константиновой, при хирургии малых половых губ реабилитационный период длится не более 2-3 недель:
«На этот период мы запрещаем пациентке жить половой жизнью, посещать бани, сауны, ванны, бассейны, физическую нагрузку тоже не разрешаем. Мы используем рассасывающийся шовный материал, поэтому крайне редко приходится прибегать к снятию швов, только если они приносят какой-то дискомфорт пациенте. Если говорить про пластику стенок влагалища, то здесь ограничения половой жизни дольше — 8-10 недель. Необходимо, чтобы сформировался хороший рубец на слизистой».
В более позднем послеоперационном периоде иногда применяются инъекционные методики для восстановления слизистой влагалища, особенно у пациенток в климактерическом периоде, отметила она. Это и плазмотерапия, и биоревитализация с использованием гиалуроновой кислоты.
«Я стараюсь минимизировать контакты после операции, поэтому также стараюсь использовать рассасывающийся шовный материал, — добавил Антон Говоров. — Ограничения для всех общие, плюс в первые недели я рекомендую не сидеть и не носить обтягивающую одежду. Ну и, конечно, гигиена. Если все соблюдать, то потребуется минимум действий со стороны хирурга в послеоперационном периоде».
«Классическое ограничение — месяц без половой жизни, — уточнила Анна Плечищая. — Из нюансов: мы всегда рекомендуем после процедур остаться в стационаре хотя бы до утра. А если выполняется кольпорафия, то пациентки обязательно проводят сутки в больнице. Риски тут обычные, хирургические: кровотечение в раннем послеоперационном периоде и расхождение швов. Дальше уже перевязками не мучим, в течение месяца наблюдаем, и обычно все проходит с комфортом для пациентов».
Владимир Остроменский сделал акцент на послеродовой реабилитации и на том, как рекомендуется возвращаться к физической активности после родов:
«Первые полтора месяца после родов рекомендуем делать только упражнения ЛФК, а восстанавливать физическую активность стоит поэтапно: сначала упражнения на плечевом поясе, потом — на ноги, последняя группа — это мышцы брюшного пресса и все, что повышает внутрибрюшное давление».
Отдельной строкой стоит выделить реабилитацию у мужчин после операций по удлинению полового члена, так как она значительно сложнее, чем после других пластических операций.
«Для достижения результата мужчине требуются определенные усилия, причем более серьезные, чем интраоперационные, — поясняет Владимир Головатинский. — Необходимо в течение 3-6 месяцев минимум носить экстендер — специальное устройство, которое удлиняет, вытягивает половой орган. Эффективность конечного результата напрямую зависит от срока вытягивания».
Польза без стеснения
Особенностью интимной пластики является то, что о таких проблемах, а значит, и о методах их решения, вслух часто не говорят. Да и результат особенно не продемонстрируешь.
«Даже если девушка сделала грудь, то может собрать подруг и похвастаться, — отмечает Анна Плечищая. — Про интимную пластику даже говорить чаще всего стесняются. Люди узнают про нее из Интернета, СМИ — сарафанное радио здесь работает в меньшей степени. Но то, что критерии красоты и эстетики дошли и до интимной сферы, — это большой плюс».
Если операция хорошо сделана, то приносит однозначную пользу женскому здоровью, считает она. Например, исправление крайней степени опущения стенок влагалища способствует избавлению от молочницы. И важно, что такие операции помогают справляться с комплексами, а значит, повысить либидо и изменить качество интимной жизни.
Как и у любой другой операции, у интимной пластики могут быть и негативные стороны.
«Необходимо до операции подробно обсудить с пациентом различные последствия — рубцовую деформацию, возможные осложнения воспалительного характера, чтобы он был осведомлен, что могут быть последствия, которые связаны не с действиями хирурга, а с особенностями тканей, — поделился Владимир Остроменский. — В остальном правильно подобранная операция и тактика лечения дают положительный эффект. Я бы призвал обращаться к врачу даже тех, кто только подозревает у себя подобные проблемы. своевременные меры позволят предотвратить более серьезные хирургические вмешательства».
«Любые сомнения должны привести к врачу на консультацию, — поддержал коллегу Антон Говоров. — И, по моему опыту, ни одна операция не приносит столько радости, сколько интимная. Даже выполнив увеличение груди, пациентка поделится с подружками, здесь она меньше сможет поделиться, но эмоции стоят того. Если операция выполнена грамотно, то результат будет радовать пациентку и приносить ей уверенность в себе».
Елена Константинова считает, что главным противопоказанием к интимной пластике является отсутствие показаний:
«Достаточно часто женщины воспринимают эстетическую медицину как что-то легкое и простое и просят провести ненужную им операцию, когда на самом деле не требуется коррекция, а хочется, например, просто сделать влагалище поуже. И в этом случае нужно грамотно объяснить человеку, что любая операция несет риск для организма и может сделать хуже, чем было раньше».
Она подчеркнула, что тема требует популяризации, так как многие, не зная о возможностях медицины, приходят поздно, уже часто пережив развод или разрыв отношений из-за проблем в интимной сфере. А после операции у них меняется жизнь и повышается самооценка.
«Медицинские показания должны быть первостепенными, — уверен и Владимир Головатинский. — Хотя для эстетической операции недовольство внешним видом уже может быть показанием к вмешательству, но врач, как профессионал, должен оценить и собственные возможности, и объективные данные пациента, понять, сможет ли он реально сделать жизнь лучше».
Конечно, это деликатная сфера, и не каждый пациент может просто прийти к врачу и обсуждать эти вопросы. Поэтому нужен специалист с должным опытом и тактичностью, что позволит на приеме раскрывать нужные проблемы, задавать нужные вопросы, адекватно проводить обследования, добавил он. Ну а дальше… Любая операция должна быть выполнена со всей внимательностью, точностью и аккуратностью — не важно, интимная это пластика, блефаропластика или увеличение груди.