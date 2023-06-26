Не больше, а лучше: что такое интимная пластика и кому она нужна

«Самая лучшая операция — та, которую мы не сделали, но при этом помогли нашим пациентам и пациенткам. Врачи должны пропагандировать профилактику опущения после родов , рассказывать о ней каждой пациентке. Как правило, женщина в первый год после родов занимается ребенком, а не своим здоровьем. А это именно тот золотой год, когда можно на долгое время вперед защитить себя от недержания мочи, опущения тазовых органов, а значит, и от операции».