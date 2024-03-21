Первый человек с чипом в мозге играет на компьютере, двигая мышку силой мысли (видео)

Ноланду Арбоу из США было 22 года, когда его жизнь разделилась на до и после. Летом 2016 года парень работал вожатым в детском лагере. В один из дней он нырял в местном водоеме, где и получил тяжелейшую травму. Парня парализовало, и с тех пор он не чувствует ничего, что находится ниже плеч.
Однако семь недель назад Ноланд обрел способности, которые недоступны даже здоровым людям. В его мозг вживили микрочип, и теперь парень может управлять компьютером, смартфоном и другой умной техникой с помощью силы мысли.
Операцию проводили ученые Neuralink — компании Илона Маска. Накануне они продемонстрировали первые результаты своей работы. Инженер Neuralink вместе с Ноландом вышел в прямой эфир в соцсети.
«Хочу представить вам первого в мире пользователя девайса Neuralink», — обратился к зрителям сотрудник компании.
Видео снимали в доме Ноланда. Рядом бегали его собаки, а перед инвалидным креслом парня стоял столик с ноутбуком. На экране ноутбука — шахматная доска.
«Я очень люблю играть в шахматы, но в последние годы это было недоступно для меня. Однако теперь я все могу сделать с помощью моего мозга. Видите курсор на экране? Это я его двигаю. Круто, да?!» — улыбается парень.
Ноланд рассказал, что управляет компьютерным курсором, думая, что перемещает руку. Сначала пришлось привыкать к тому, что нужно воображать свои действия, но сейчас парень с легкостью двигает мышкой с помощью силы мысли.
«Я смотрю в определенное место на экране и перемещаю туда курсор, — объясняет Ноланд. — И это какое-то безумие! Невероятные ощущения! Мне так повезло, что я стал частью этого исследования! Каждый день узнаю что-то новое. Даже не могу описать, как круто иметь возможность делать такое!»
Ноланд признался, что, когда научился управлять компьютером с помощью мысли, просидел за игрой восемь часов. Остановился лишь, когда имплант разрядился.
«Но это того стоило! — говорит парень. — Я уже и не думал, что когда-то смогу получить возможность играть».
Впрочем, игры не единственное занятие, в котором Ноланд использует свои сверхспособности.
«Я учу языки — японский и французский», — рассказывает он.
Однако парень признает, что устройство еще несовершенно, есть над чем поработать.
«Но это уже изменило мою жизнь, — говорит Ноланд. — Именно поэтому я и включился в исследование. Я просто хотел помочь. Хочу быть частью чего-то, что изменит мир».
Ноланд заверил, что бояться процедуры чипирования не стоит.
«Операция прошла суперлегко. Меня выписали из больницы уже на следующий день», — говорит он.
Как ранее заявлял Илон Макс, первыми пользователями продукта «Телепатия» (так назвали имплант) станут парализованные пациенты.
«Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем специалист по быстрому набору текста или аукционист. Такова цель», — писал в соцсети Маск.
По словам инженеров компании, чип не виден окружающим. При этом обладатель импланта сможет управлять компьютером или мобильным устройством, где бы он ни находился.