Первый человек с чипом в мозге играет на компьютере, двигая мышку силой мысли (видео)

Ноланду Арбоу из США было 22 года, когда его жизнь разделилась на до и после. Летом 2016 года парень работал вожатым в детском лагере. В один из дней он нырял в местном водоеме, где и получил тяжелейшую травму. Парня парализовало, и с тех пор он не чувствует ничего, что находится ниже плеч.