Из-за распространения опухолевых очагов пришлось резецировать не только таз, но и крестец. Хирурги НМИЦ удалили боковую массу крестца, но при этом сохранили критически важные нервные структуры пояснично-крестцового отдела. В сочетании с предшествующей резекцией бедренной кости операция выглядела очень впечатляюще.



«В связи с поражением крестцово-подвздошного сочленения и боковой массы крестца потребовалась дополнительная пояснично-тазовая фиксация, — рассказывает Григорий Владимирович. — Таким образом, был еще нейрохирургический этап, во время которого мы установили специальные фиксаторы в поясничные позвонки с двух сторон и зафиксировали поясничные позвонки как к тазу, так и к индивидуальному импланту. Получилось удалить все опухолевые очаги, выполнить реконструкцию дефекта, создать жесткую и надежную структуру, при этом сохранив полную функцию конечности и тазовых органов.



Операция длилась 9 часов.



«Меня предупреждали о возможных осложнениях, но все обошлось, — рассказывает Кирилл. — Я встал в тот же день, походил немного по коридору».