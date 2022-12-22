Еще на заре медицины пиротерапию — лечение «жаром» или сознательное повышение температуры тела — применяли в попытках лечения психиатрических и неврологических пациентов. Первое лечение «огнем» описал отец медицины Гиппократ. Он заметил, что человек с эпилепсией, который болел малярией и высоко лихорадил, исцелился после инфекции и от приступов судорог.

Длительное время этот метод применяли, пока пиротерапия не завоевала себе нехорошую репутацию методики «карательной психиатрии». Но сегодня врачи и ученые периодически возвращаются к вопросу об использовании пирогенов — веществ, провоцирующих лихорадку. Зачем? На этот вопрос «Доктору Питеру» дала ответ врач иммунолог Елена Парецкая.