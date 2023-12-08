Идеальное меню для мозга: что есть на завтрак, обед и ужин, чтобы избежать слабоумия

На обед лучше всего есть жирную рыбу: она отлично насыщает, не вредит фигуре, а также является прекрасным источником полезных витаминов и минералов. На гарнир могут быть бобовые или овощи — на ваше усмотрение. Не забывайте и про цельнозерновые продукты, например, про кусочек хлеба для сытости.