Этим людям стоит отказаться от завтрака, чтобы снизить риски диабета и инфаркта

Впрочем, особой разницы в весе у испытуемых групп ученые не заметили. Однако у тех, кто не завтракал перед тренировкой, также наблюдался улучшенный ответ на инсулин в крови. Это означает, что их организм вырабатывает меньше гормона, контролирующего уровень сахара в крови, поэтому у них будет меньший риск развития диабета второго типа и болезней сердца, пишет издание Daily Mail.