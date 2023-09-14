Этим людям стоит отказаться от завтрака, чтобы снизить риски диабета и инфаркта

Завтрак многие врачи и эксперты по питанию считают самым важным приемом пищи. И это правда так: правильные блюда с утра помогают нам зарядиться энергией на весь день и не переедать. Поэтому лучше взять за правило есть утром.
Впрочем, есть научные исследования, которые доказывают: существует группа людей, у которых есть все основания отказаться от завтрака, причем с пользой для своего здоровья. Речь о тех, кто именно утром предпочитает заниматься спортом.
Профессор Хавьер Госалес из Университета Бата изучил десятки мужчин, которые либо завтракали перед тренировкой, либо завершали тренировку натощак. Он выяснил: участники эксперимента, которые завтракали уже после занятий спортом, получили наибольшую пользу для здоровья и, возможно, даже имели меньший риск развития диабета второго типа и болезней сердца.
Нередко люди специально едят перед тренировкой, чтобы иметь больше энергии. И это оправдано с той точки зрения, что еда позволит тренироваться дольше и усерднее. Однако исследование профессора Гонсалеса и его коллег показало, что завтрак после тренировки имеет еще больше преимуществ.
Ученые разделили 30 мужчин с избыточным весом или ожирением на три группы. Первая из них должна была совершить велопрогулку перед едой, участники второй завтракали перед тренировкой, а третья группа обошлась без физических нагрузок.
Результаты, опубликованные в Журнале клинической эндокринологии и метаболизма в 2019 году, показали, что мужчины, которые тренировались натощак, сжигали примерно вдвое больше жира, чем группа, которая тренировалась после завтрака.
Исследователи обнаружили, что этот эффект объясняется снижением уровня инсулина во время тренировок, когда люди голодали, что вынуждало их организм использовать в качестве топлива больше жира из жировой ткани, а не в мышцах.
Впрочем, особой разницы в весе у испытуемых групп ученые не заметили. Однако у тех, кто не завтракал перед тренировкой, также наблюдался улучшенный ответ на инсулин в крови. Это означает, что их организм вырабатывает меньше гормона, контролирующего уровень сахара в крови, поэтому у них будет меньший риск развития диабета второго типа и болезней сердца, пишет издание