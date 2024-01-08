Гинеколог Потрясаева объяснила, кому и когда можно делать интимное омоложение

- Часто в рекламных объявлениях обещают, что лазер лечит опущение. На самом деле — нет. Если опущение органов произошло (матка, шейка матки), лазер не поможет, — объясняет врач. — Здесь нужно только оперативное лечение. Лазер может великолепно подготовить атрофичную слизистую для операции и хорошо поработает с рубцами во влагалище после операции, но опустившиеся органы он не подтянет.