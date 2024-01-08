Гинеколог Потрясаева объяснила, кому и когда можно делать интимное омоложение

Медицина постоянно развивается, врачи применяют новые методы, но уже доказанные и проверенные. Так, в гинекологической практике одобрение получил углекислотный СО2-лазер. Но только он один — поэтому пациентам нужно быть внимательными при выборе аппарата.
Каких эффектов, в каких ситуациях и в каком возрасте с помощью лазера можно добиться? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Кристина Потрясаева — врач гинеколог-эндокринолог первой категории клиники «АБИА».
Врач гинеколог-эндокринолог первой категории, врач УЗД клиники "АБИА"
Как работает лазер
Важно понять, как работает СО2 лазер: он делает насечки на слизистой (термическое повреждение), между ними формируется зона прогрева. В результате запускается клеточный иммунитет, синтезируются фибробласты, активируются коллаген и эластин — образуются новые волокна в течение 3-4-х недель. Поэтому между процедурами рекомендуется перерыв в 4-6 недель.
Какие проблемы решает
Лазером можно работать над «пробуждением, омоложением» сухой, атрофичной слизистой влагалища и вульвы — восстанавливается увлажненность слизистой, улучшается чувствительность при половой жизни, растяжимость. Это называется ремоделирование слизистой - процедура актуальна для женщин, которые кормят грудью, вступают в менопаузу или в любом возрасте, когда есть проблема сухости.
Лазером можно уплотнить стенки влагалища за счет стимуляции синтеза новых волокон коллагена. Бонусом так же будет более яркая чувствительность при половой жизни, устранение недержания мочи. Подобная процедура подходит для женщин в любом возрасте.
Основные показания для применения
При применении лазера важно ориентироваться на определенные показания. Они могут изменяться в каждом конкретном случае, а есть ситуации, когда лазер не поможет. Среди тех ситуаций, когда процедура показана, это:
Атрофия слизистой влагалища, вульвы.
Синдром растянутого влагалища (релаксации).
Снижение чувствительности при половой жизни.
Рубцовая деформация промежности.
Склероатрофический лихен вульвы.
Подготовка слизистой к оперативному лечению.
Также лазер может помочь в устранении гиперпигментации половых органов, при недержании мочи легкой степени. Но обычно в последнем случае его сочетают с другими методами, например, плазмотерапией. А вот недержание мочи в средней и тяжелой степени лазер устранить не может, нужны другие методики.
Не надо слепо верить рекламе
- Часто в рекламных объявлениях обещают, что лазер лечит опущение. На самом деле — нет. Если опущение органов произошло (матка, шейка матки), лазер не поможет, — объясняет врач. — Здесь нужно только оперативное лечение. Лазер может великолепно подготовить атрофичную слизистую для операции и хорошо поработает с рубцами во влагалище после операции, но опустившиеся органы он не подтянет.
Сначала — к врачу
Всегда важно прийти на первичный прием к гинекологу. Это нужно для того, чтобы понимать — сможет ли специалист помочь лазером или все же требуется хирургическое лечение. Кроме того, на приеме исключают возможные противопоказания к вмешательству. К ним относятся:
Воспаление, кандидоз в острой фазе, герпес в фазе обострения.
Беременность (для ее исключения процедуру делают после менструации).
Онкология влагалища, вульвы, шейки матки.
При консультации врач может определить и другие противопоказания, которые временно могут стать препятствием для процедуры.
Также перед лазерной процедурой стоит дополнительно сдать анализы и пройти обследования:
УЗИ органов малого таза.
Мазок на онкоцитологию.
Мазок на флору (срок — 14 дней).
Эти исследования врач может провести на первом приеме, и по их результатам назначается дата лазерного лечения.