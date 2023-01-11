Сексуальное желание — штука тонкая, и зависит от множества факторов. Вряд ли кто-то захочет заниматься сексом, будучи усталым или сильно простуженным.
Однако есть еще одна хроническая болезнь, которая не дает температуры и не связана на первый взгляд с интимом. Но на практике оказывается, что она нередко может убить секс в ваших отношениях.
Исследования доказали: у большинства людей с диагностированным синдромом расстроенного кишечника качество секса падает по сравнению со здоровыми людьми. Более того, при СРК каждый четвертый мужчина и почти такой же процент женщин стараются вообще избегать занятий любовью. Многие стесняются признаться партнеру в своем диагнозе, пишет издание
Психолог Михаил Лабковский считает: секс, когда вы его не хотите, утаивание важной информации от партнера — все это может разрушить ваши интимные отношения. Интим без желания, когда вы чувствуете себя плохо, может привести к тому, что любимый человек станет вам неприятен. Кроме того, важно помнить: никто не может читать ваши мысли, угадывать желания и догадываться о вашем состоянии.
Синдром раздраженного кишечника — явление довольно распространенное. Как рассказывает врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова, распознать его можно по следующим симптомам:
боли в животе разного характера;
проблемы со стулом: то сильные запоры, то диарея, от которых не избавиться с помощью коррекции рациона;
слишком частое желание сходить в туалет, дефекация проходит с ощущением неполного опорожнения;
повышенное газообразование;
чувство быстрого насыщения, возникающее после еды.
Все эти симптомы могут указывать и на другие болезни. Поэтому, если у вас появились признаки СРК, следует обратиться к врачу.
Увы, эффективного лекарства конкретно от СРК не существует. Однако в большинстве случаев можно облегчить симптомы. Впрочем, как отмечает врач, тут все индивидуально: то, что помогает одному человеку, может не сработать для другого. Важно обратить внимание на свой рацион: есть продукты, которые могут усилить неприятные симптомы. Также стоит последить за тем, не возникают ли тревожные признаки на фоне сильного стресса. Если да, то вам смогут помочь такие методы релаксации, как аутогенная тренировка.