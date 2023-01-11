Синдром раздраженного кишечника — явление довольно распространенное. Как рассказывает врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова, распознать его можно по следующим симптомам:

боли в животе разного характера;

проблемы со стулом: то сильные запоры, то диарея, от которых не избавиться с помощью коррекции рациона;

слишком частое желание сходить в туалет, дефекация проходит с ощущением неполного опорожнения;

повышенное газообразование;

чувство быстрого насыщения, возникающее после еды.

Все эти симптомы могут указывать и на другие болезни. Поэтому, если у вас появились признаки СРК, следует обратиться к врачу.

Увы, эффективного лекарства конкретно от СРК не существует. Однако в большинстве случаев можно облегчить симптомы. Впрочем, как отмечает врач, тут все индивидуально: то, что помогает одному человеку, может не сработать для другого. Важно обратить внимание на свой рацион: есть продукты, которые могут усилить неприятные симптомы. Также стоит последить за тем, не возникают ли тревожные признаки на фоне сильного стресса. Если да, то вам смогут помочь такие методы релаксации, как аутогенная тренировка.