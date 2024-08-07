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Этот необычный способ может избавить от мигрени за несколько минут без лекарств

Мигрень возникает внезапно, ее приступ мучителен, а таблеток под рукой может и не быть. В таком случае помочь вам сможет одна хитрость.

7 августа 20241
Этот необычный способ может избавить от мигрени за несколько минут без лекарств
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Приступы мигрени сопровождаются сильной болью, которая сконцентрирована в определенной области головы. У человека также могут появиться тошнота, чувствительность к свету и другие неприятные симптомы. Некоторые люди страдают от мигрени довольно часто, в этом случае неврологи рекомендуют вести дневники головной боли, чтобы назначить терапию.

Если у вас внезапно случился приступ мигрени, а дома нет лекарств, то попробуйте воспользоваться одним трюком. Для него понадобятся тазик и горячая вода.

Все просто: наполните тазик горячей водой и опустите в него ноги. В это время нужно сидеть на диване или стуле, чтобы максимально расслабиться. Люди, которые уже опробовали этот способ, заверяют: приступ сильной головной боли проходит всего за несколько минут.

«Дело в том, что при опускании ног в горячую воду происходит расширение кровеносных сосудов. Это снижает давление и отводит кровь от головы. Таким образом, приступ действительно проходит», — поясняет анестезиолог Майро Фигура.

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По этой же аналогии многим помогает расслабиться и почувствовать себя лучше горячий душ или ванна с пеной. Тепло снимает мышечное напряжение, влияет на циркуляцию крови, тем самым облегчая неприятные симптомы.

Кстати, горячая ванночка для ног также способна снизить высокое давление, если оно в пределах 150-90 мм рт. ст.

«За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме того, нужно положить прохладный компресс на лоб и плечи — небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга», — поясняла врач-кардиолог Фариза Бярзова.

Как отличить мигрень от обычной головной боли

Ольга Родионова
Медицина

Невролог, кандидат медицинских наук, главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павлова

Сказать точно, мигрень у вас или головная боль напряжения, может только врач-невролог. Однако человек может сам заподозрить у себя мигрень. Для этого существует простой тест, в нем всего три вопроса.

  1. Сопровождалась ли ваша головная боль за последние три месяца тошнотой или рвотой?

  2. Сопровождалась ли ваша головная боль повышенной чувствительностью к свету или звуку?

  3. Ограничивала ли эта боль вашу повседневную активность — работу, учебу?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на два из этих вопросов, с вероятностью 93% у вас именно мигрень, заверяет Ольга Родионова. Чаще всего приступы провоцируют определенная еда, избыток сна, запахи и яркое солнце.

Что может вызывать другие виды головной боли, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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