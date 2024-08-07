Этот необычный способ может избавить от мигрени за несколько минут без лекарств

Все просто: наполните тазик горячей водой и опустите в него ноги. В это время нужно сидеть на диване или стуле, чтобы максимально расслабиться. Люди, которые уже опробовали этот способ, заверяют: приступ сильной головной боли проходит всего за несколько минут.