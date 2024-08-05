Хрустеть шеей опасно: о последствиях привычки рассказал врач Симкин

Как получаются щелчки в шее

Полость наших суставов заполняет так называемая синовиальная жидкость. Она играет роль смазки — облегчает трение поверхностей суставов друг об друга. Считается, что при амплитудных движениях давление в синовиальной жидкости может снижаться, она «вскипает», внутри нее образуется газ и происходит что-то вроде микровзрыва. Такая цепочка реакций приводит к тому, что мы слышим щелчок. Как правило, хруст или щелчки раздаются именно при перерастяжении суставов.

Попробуйте потянуть себя за фалангу пальца. Многие из нас услышат щелчок, связанный с тем, что суставные поверхности отходят друг от друга на слишком далекое, нефизиологичное, расстояние. Это и есть перерастяжение, которое не является нормой. Оно может возникать и в шее при зажатости определенных суставов, между тем как соседние, наоборот, работают с повышенной амплитудой.