Включите воду: кардиолог Бязрова раскрыла способ быстро снизить давление без лекарств

Если тонометр часто показывает артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст., дело, скорее всего, дошло уже до болезни — гипертонии. Вы можете ее особо никак не чувствовать. Но врачи предупреждают: это вовсе не значит, что ваши сосуды, сердце и мозг не страдают. А значит, если ничего не предпринимать, риски тяжелых осложнений и сосудистых катастроф только растут — тихо и незаметно до поры до времени. Однако давление может повышаться периодически, например на фоне стресса или, наоборот, сильных положительных эмоций.