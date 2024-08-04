Включите воду: кардиолог Бязрова раскрыла способ быстро снизить давление без лекарств

Если тонометр часто показывает артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст., дело, скорее всего, дошло уже до болезни — гипертонии. Вы можете ее особо никак не чувствовать. Но врачи предупреждают: это вовсе не значит, что ваши сосуды, сердце и мозг не страдают. А значит, если ничего не предпринимать, риски тяжелых осложнений и сосудистых катастроф только растут — тихо и незаметно до поры до времени. Однако давление может повышаться периодически, например на фоне стресса или, наоборот, сильных положительных эмоций.
Как рассказала Фариза Бярзова, врач-кардиолог СМ-Клиники, при небольшом повышении давления (до 150/90 мм рт. ст.) можно попробовать обойтись без лекарств.
«Наиболее эффективным методом считается горячая ванна для ног. За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме того, нужно положить прохладный компресс на лоб и на плечи — небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга», —
Фариза Бярзова также напомнила, что во избежание рисков осложнений гипертонии важно пересмотреть свой образ жизни:
бросить курить;
каждый день гулять на свежем воздухе, делая не менее 5000 шагов;
ограничить употребление кофе и алкоголя.
«Допускается прием 250 мл красного сухого вина в неделю или 70 г водки. Если невозможно совсем отказать себе в кофе, необходимо употреблять некрепкие кофейные напитки (например, латте) и не более 250 мл в сутки», — добавила специалист.
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12 продуктов, которые помогают снижать давление
Пищевые привычки тоже могут значительно улучшать самочувствие при гипертонии. Впрочем, как и здоровый сон, и физические нагрузки.
Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рекомендовала гипертоникам добавить в свой рацион определенные продукты, которые помогут справиться со скачками давления. В список кардиолога вошли:
зеленые листовые овощи;
ягоды;
гранаты;
чеснок;
жирная рыба;
оливковое масло;
свекла;
необработанная овсянка;
натуральный йогурт;
семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла, сырые или подсушенные в духовке либо на сковороде;
бобы;
черный шоколад.