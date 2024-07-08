Профессор Бокерия перечислила 12 продуктов, которые помогают снижать давление

Гипертония, или высокое кровяное давление, — одно из самых распространенных заболеваний во всём мире. Тех, кому поставили диагноз «гипертония», ждет постоянная коррекция с помощью препаратов, прописанных врачом. Но, чтобы помочь своему организму справиться с повышенным давлением, стоит, во-первых, включить в свой режим физические нагрузки. Например, езду на велосипеде, плавание или интенсивную ходьбу. Всего 30 минут активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.