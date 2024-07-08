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Профессор Бокерия перечислила 12 продуктов, которые помогают снижать давление

От рациона зависят состояние нашего здоровья и настроение. Чтобы эффективнее справляться с гипертонией, обратите внимание на список продуктов от кардиолога — в нем есть даже шоколад.

8 июля 20245
Профессор Бокерия перечислила 12 продуктов, которые помогают снижать давление
Источник:

freepik

Гипертония, или высокое кровяное давление, — одно из самых распространенных заболеваний во всём мире. Тех, кому поставили диагноз «гипертония», ждет постоянная коррекция с помощью препаратов, прописанных врачом. Но, чтобы помочь своему организму справиться с повышенным давлением, стоит, во-первых, включить в свой режим физические нагрузки. Например, езду на велосипеде, плавание или интенсивную ходьбу. Всего 30 минут активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.

Кроме того, необходимо следить за своим рационом. Пищевые привычки действительно могут значительно улучшить самочувствие.

Ольга Бокерия
Кардиология

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

«Снизить давление также помогают здоровый сон и медитации. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками всё это — основы здорового образа жизни», — говорит Ольга Бокерия.

Кардиолог рекомендуют гипертоникам добавить в свой рацион определенные продукты — они помогут справиться со скачками давления.

В списке оказались:

  1. Зеленые листовые овощи.

  2. Ягоды.

  3. Гранаты.

  4. Чеснок.

  5. Жирная рыба.

  6. Оливковое масло.

  7. Свекла.

  8. Необработанная овсянка.

  9. Натуральный йогурт.

  10. Семечки (тыквенные, чиа, лен, подсолнечник), только без соли и масла — сырые или подсушенные в духовке или на сковородке.

  11. Бобы.

  12. Черный шоколад.

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Кроме того, ученые давно доказали, что средиземноморская диета — это один из самых эффективных способов контролировать артериальное давление.

В основе такого рациона — растительные продукты, полезные жиры, нежирные белки, цельнозерновые. Средиземноморская диета помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, рак, нейродегенеративные заболевания, ожирение, сахарный диабет, а также сохраняет молодость и красоту.

В ней присутствуют:

  • оливковое масло и оливки;

  • свежие овощи;

  • рыба и морепродукты;

  • мясо;

  • зелень;

  • цельнозерновые продукты.

В этой диете также есть все компоненты, которые важны для здорового мозга. Это полиненасыщенные жирные кислоты и минералы, например цинк, магний, витамины В, С и Е. Но придерживаться здорового рациона придется постоянно, это должно стать стилем жизни.

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Кстати

Бывает так, что у человека резко поднимается давление, а лекарств под рукой нет. В таких случаях люди начинают паниковать, чем только усугубляют ситуацию.

Как можно понизить давление быстро и без препаратов? Подробная инструкция от кардиолога — здесь.

Автор текста:Софья Хромова
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