Эти 6 признаков деменции видны только близким, человек не подозревает, что болен

Важно не затягивать и как можно скорее отвести человека с деменцией к неврологу. Даже если вы сомневаетесь в том, что он болен, осмотр специалиста точно не будет лишним. Нейродегенеративное заболевание невозможно вылечить, но реально замедлить его течение и улучшить качество жизни пострадавшего. Главное — не откладывать визит к врачу на потом.