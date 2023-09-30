Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эксперты рассказали, как выбрать клинику по ДМС: куда идти и что можно получить

Мы знаем, что с полисом ОМС можно прийти в обычную поликлинику и получить определенные услуги: консультацию врача, помощь при болезнях, ряд анализов. А если на работе выдали полис ДМС, что он дает?

30 сентября 2023
Эксперты рассказали, как выбрать клинику по ДМС: куда идти и что можно получить
Источник:
iStockphoto

Нередко люди просто не знают, что можно получить от клиники в рамках полиса ДМС. Подойдет ли он для походов в муниципальные клиники или это только для частной медицины?

Эксперт по программам ДМС Ольга Бурова рассказала, что современный пациент получит в рамках этого варианта полиса и как правильно выбрать клинику для обслуживания.

Ольга Бурова
Медицинское страхование

Руководитель департамента по работе со страховыми компаниями и юридическими лицами сети клиник «Будь здоров»

У вас полис ДМС — что дальше?

Пациент, которому на месте работы оформили полис добровольного медицинского страхования, получает сам полис и сопроводительный вкладыш. В нем будет указано, в каких случаях можно обратиться за медицинской помощью (что такое страховой случай), в какие организации (медицинские клиники) и их адреса, а также телефон для справок.

Читайте также

Если вы заболели — можно ДМС

Если вы заболели простудой, плохо себя чувствуете из-за обострения хронических патологий, если у вас есть любые жалобы на здоровье или боли, вы можете обратиться в клинику за медицинской помощью, предварительно записавшись любым удобным способом, либо вызвать врача на дом (или скорую помощь, если состояние ухудшается и внушает опасения).

Любое заболевание и недомогание является поводом для того, чтобы получить в рамках полиса бесплатную медицинскую помощь, основные лабораторные и инструментальные исследования, которые вам может назначить врач, чтобы поставить диагноз. По телефону для справок можно позвонить и уточнить, входит ли нужная вам медицинская услуга в ваш медицинский полис.

Сложные исследования — нужно уточнить

Бывают случаи, когда требуются более серьезные обследования или специфические анализы, которые могут не входить в полис ДМС (например, МРТ). Если точно неизвестно, входит ли услуга в полис, тогда лечащий врач отправит запрос в страховую компанию. Обычно ответ с согласованием или отказом будет получен в течение 20 минут (иногда — чуть больше).

Читайте также

Как выбирать клинику по ДМС

По полису ДМС чаще всего можно обслуживаться в разных медицинских учреждениях по своему выбору. Объем услуг будет примерно одинаковый. Как же выбрать клинику?

Опыт работы с пациентами показывает: они стремятся к удобству, чтобы процесс диагностики и лечения был простым и понятным, отнимал от активной жизни минимум времени. При этом качество медицинских услуг и сервис обслуживания должны быть на высоте.

Особо ценится наличие полного цикла медицинского обслуживания в одной сети, возможность сэкономить время внутри клиники, близость клиник к транспортным узлам и метро, а также наличие парковок.

Медицина — от консультации до хирургии и реабилитации

Современные люди живут активной жизнью и часто ограничены во времени. Поэтому для них на первый план выходит возможность пройти комплексное медицинское обслуживание и посетить всех узких специалистов в одной клинике за один визит, а также при необходимости выбрать клинику из большого числа филиалов, ближайшую к дому или офису, либо вызвать врача или медсестру на дом для осмотра и экспресс-диагностики.

Быстрое и качественное обследование, своевременное получение плана лечения и сокращенное время пребывания на больничном, активное внедрение информационных технологий, позволяющих иметь доступ к своей карте и быть на связи с врачом без выезда в клинику, — все это говорит в пользу новшеств и ДМС.

Читайте также

Забота о пациентах — просто удобно

Частный медицинский сектор сегодня перенасыщен, конкуренция высокая, поэтому медицинские организации делают упор на сервис и высокое качество обслуживания даже по полису ДМС, стараются выстраивать личную коммуникацию с каждым пациентом, держат руку на пульсе мнений людей, отслеживая обратную связь. Клиники предлагают простые и важные для пациентов преимущества:

  • парковка рядом с клиникой;

  • отсутствие очередей в регистратуре;

  • удобная и понятная навигация внутри клиники;

  • наличие кофе-автоматов, кафе, где можно перекусить;

  • специальный сотрудник в клинике — ассистент, который готов помочь в любой момент;

  • интерактивные табло у кабинетов для информирования пациента, что он может проходить на прием.

Важна также возможность записаться к врачу несколькими способами: на сайте, через личный кабинет на сайте страховой компании, по телефону контакт-центра или заказав звонок, через приложение, в регистратуре и т.п. Пациент выбирает тот, который удобен именно для него.

От полиса ДМС можно получить максимум

Часто многие застрахованные по ДМС лица, получив на месте своей работы возможность обслуживания в частной медицинской организации по полису, не знают всей широты его возможностей. Прежде всего это все обращения по жалобам на здоровье по основным медицинским направлениям. Но также в рамках программы ДМС можно позаботиться об укреплении своего здоровья и профилактике распространенных заболеваний. Например, в полис могут входить: диагностика на современном оборудовании, физиотерапевтическое лечение и массаж, гигиенические процедуры для зубов и полости рта (чистка от зубного налета и камня и т.п.).

Подробную информацию об объеме услуг можно получить в страховой компании при оформлении полиса или в любой момент в службе поддержки.

Автор текста:Алена Парецкая
Материалы по теме
Женское здоровье