Эксперты рассказали, как выбрать клинику по ДМС: куда идти и что можно получить

Часто многие застрахованные по ДМС лица, получив на месте своей работы возможность обслуживания в частной медицинской организации по полису, не знают всей широты его возможностей. Прежде всего это все обращения по жалобам на здоровье по основным медицинским направлениям. Но также в рамках программы ДМС можно позаботиться об укреплении своего здоровья и профилактике распространенных заболеваний. Например, в полис могут входить: диагностика на современном оборудовании, физиотерапевтическое лечение и массаж, гигиенические процедуры для зубов и полости рта (чистка от зубного налета и камня и т.п.).