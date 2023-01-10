Как получить цифровой полис

Еще раз повторим: бумажные или пластиковые полисы ОМС теперь выдавать больше не будут, но ранее выданные менять не надо — они будут действовать наравне с цифровыми. Для россиян полис ОМС оформляется бессрочно — то есть его номер не меняется. Единственное, о чем следует сообщать своей страховой компании, — изменение ваших личных данных, в том числе ФИО, паспорта или места проживания. Делать это положено в течение месяца после изменений.

Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на портале «Госуслуги», если у вас там уже есть подтвержденная учетная запись и вы делаете это впервые, например при получении российского гражданства. Как добавляли в Минцифры, оформление занимает всего один рабочий день. У тех, у кого уже был обычный полис ОМС, цифровой в базе данных уже сформирован. Для обновления информации в личном кабинете в разделе «Документы» — «Здоровье» можно нажать кнопку «Запросить» или она обновится автоматически, если вы загружали данные о своем полисе.

Молодым родителям для получения электронного полиса ОМС на ребенка тоже ничего особого делать не надо. Данные о новорожденных с декабря прошлого года вносятся в Единый регистр застрахованных автоматически — на основании выданного свидетельства о рождении. Родителям придется только выбрать страховую медицинскую компанию.

Все данные о цифровом полисе будут у вас всегда под рукой — на телефоне, в личном кабинете «Госуслуг». При необходимости там же можно: