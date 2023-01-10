В России начали оформлять цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Что это такое и зачем он нужен — объясняют эксперты.
Что такое цифровой полис ОМС
Для чего в принципе нужен полис ОМС, наверное, и так понятно. Этот документ дает право на получение бесплатной медпомощи в рамках Терпрограммы ОМС по месту проживания, а в рамках базовой программы — в любом регионе страны.
Цифровой полис ОМС — это, по сути, индивидуальный штрихкод, который присваивается сведениям о человеке в едином регистре застрахованных. Такие полисы начали оформлять с 1 декабря 2022 года. Правда, тогда юристы советовали все-таки носить бумажный полис с собой во время «обкатки системы» — на всякий случай. В правительстве РФ тоже предупреждали, что «полис ОМС в бумажном виде может потребоваться в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию».
Теперь оформить цифровой полис ОМС можно на портале «Госуслуги» — для этого надо иметь там подтвержденную учетную запись. Об этом
Но если учетной записи нет, беспокоиться тоже не стоит. Как
Как получить цифровой полис
Еще раз повторим: бумажные или пластиковые полисы ОМС теперь выдавать больше не будут, но ранее выданные менять не надо — они будут действовать наравне с цифровыми. Для россиян полис ОМС оформляется бессрочно — то есть его номер не меняется. Единственное, о чем следует сообщать своей страховой компании, — изменение ваших личных данных, в том числе ФИО, паспорта или места проживания. Делать это положено в течение месяца после изменений.
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на портале «Госуслуги», если у вас там уже есть подтвержденная учетная запись и вы делаете это впервые, например при получении российского гражданства. Как добавляли в Минцифры, оформление занимает всего один рабочий день. У тех, у кого уже был обычный полис ОМС, цифровой в базе данных уже сформирован. Для обновления информации в личном кабинете в разделе «Документы» — «Здоровье» можно нажать кнопку «Запросить» или она обновится автоматически, если вы загружали данные о своем полисе.
Молодым родителям для получения электронного полиса ОМС на ребенка тоже ничего особого делать не надо. Данные о новорожденных с декабря прошлого года вносятся в Единый регистр застрахованных автоматически — на основании выданного свидетельства о рождении. Родителям придется только выбрать страховую медицинскую компанию.
Все данные о цифровом полисе будут у вас всегда под рукой — на телефоне, в личном кабинете «Госуслуг». При необходимости там же можно:
поменять страховую компанию. Сделать это можно один раз в год независимо от причины, кроме переезда — здесь ограничений нет;
поменять регион страхования;
приостановить действие полиса;
возобновить действие полиса.
Что теперь показывать в поликлиниках и больницах
Как рассказали в ФОМС, при обращении за медицинской помощью теперь можно предоставлять на выбор один из трех документов:
полис ОМС (бумажный, пластиковый);
документ, удостоверяющий личность, — тем, у кого есть цифровой полис ОМС. Для взрослых это паспорт, а для детей младше 14 лет — свидетельство о рождении;
выписку из Единого регистра застрахованных с данными вашего полиса и штрихкодом — она выдается в страховой медицинской компании по запросу.
— При этом медицинская организация обязана проверить действительность полиса ОМС в ЕРЗ. В случае возникновения трудностей с идентификацией вы можете связаться со своей страховой медицинской организацией по бесплатному круглосуточному номеру телефона, — уточнили в фонде.