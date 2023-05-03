Эффект прорыва: ученые выяснили, у кого самый высокий риск повторного инфаркта

«При инфаркте миокарда без обструкции коронарных артерий симптомы такие же, только проблему мы найти не можем, потому что она в очень мелких сосудах, которые не увидеть глазом при коронарографии. Но там-то и происходит катастрофа. Эти мелкие артерии могут спонтанно рваться, там могут образовываться бляшки, тромбы, или возникает так называемый спазм коронарных артерий, то есть резкое их сужение — например, при стрессе или гипертоническом кризе. Поэтому более 80% людей с данным заболеванием не получают адекватный диагноз», — рассказывала кардиолог.