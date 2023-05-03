Эффект прорыва: ученые выяснили, у кого самый высокий риск повторного инфаркта

Когда человек попадает в больницу с инфарктом или инсультом, то у врачей не так много времени, действовать надо быстро, возможно, потребуется срочная операция. После того как жизни больного уже ничто не угрожает, его ждет реабилитация. Врачи пропишут лекарства и будут рекомендовать специальную диету, изменение образа жизни и отказ от вредных привычек, чтобы избежать осложнений и повторного приступа.
Группа ученых из США выяснила, у кого самый высокий риск повторной госпитализации после перенесенного инфаркта или других серьезных патологий сердца и сосудов. В своем
После исключения внутрибольничной смертности в окончательную когорту вошли 2979 пациентов (2007 женщин и 972 мужчины).
Ученые внимательно изучили все данные, заострив свое внимание на случаях, когда пациент попадал в больницу с проблемами с сердцем и оставался там больше чем на 24 часа уже после перенесенного ранее инфаркта. Исследователи разделили пострадавших на группы:
тех, кто попал в больницу с повторным инфарктом или стенокардией;
тех, кого привезли с инсультом, пороком сердца, аритмией, сердечной недостаточностью;
тех, кто попал в больницу по причине, никак не связанной с патологиями сердца и сосудов.
Оказалось, что чаще всего от повторного инфаркта страдают молодые женщины. Причем попадают они в больницу через год и более уже после перенесенного сердечного приступа.
«Мы считаем, что у молодых женщин больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем у мужчин. В целом эта группа в пременопаузе защищена собственным гормоном эстрогеном, что снижает частоту сердечных приступов. Это физиологическая защита, но мы уверены, что за счет нее и происходит высокое накопление факторов риска, таких как ожирение, высокое давление, холестериновые бляшки. Женщина долго игнорирует проблемы со здоровьем, но потом наступает „эффект прорыва“ — организм не справляется», — говорит Мицуаки Савано, доктор медицины и философии, сотрудник Центра исследований и оценки результатов госпиталя Йель-Нью-Хейвен и ведущий автор исследования.
Как выяснили ученые, средний возраст женщин, которых привозили с повторным сердечным приступом, — 47 лет. По наблюдениям экспертов, у части были сопутствующие проблемы со здоровьем: сердечная недостаточность, ожирение, почечная недостаточность. Также от инфаркта чаще страдали пациентки с низким уровнем дохода и психологическими проблемами, например с диагностированной депрессией.
«Женщины склонны игнорировать боли в груди, большинство из них обращаются в больницу, когда страдают шесть часов и больше. Важно сказать, что именно у женщин повышен риск инфаркта MINOCA — это тоже затрудняет диагностику», — добавил Савано.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Что такое инфаркт MINOCA
Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries (MINOCA) — это инфаркт миокарда с необструктивной болезнью коронарных артерий.
У пациентов с инфарктом MINOCA все видимые глазом коронарные сосуды проходимы, никаких атеросклеротических бляшек или тромбов нет. Тем не менее, как следует из названия, это инфаркт миокарда, но такой, при котором основные крупные и средние артерии, питающие сердце, остаются проходимыми, не заблокированными бляшками или тромбом. Также может быть диагностирована ишемическая болезнь сердца без обструкции коронарных артерий.
«При инфаркте миокарда без обструкции коронарных артерий симптомы такие же, только проблему мы найти не можем, потому что она в очень мелких сосудах, которые не увидеть глазом при коронарографии. Но там-то и происходит катастрофа. Эти мелкие артерии могут спонтанно рваться, там могут образовываться бляшки, тромбы, или возникает так называемый спазм коронарных артерий, то есть резкое их сужение — например, при стрессе или гипертоническом кризе. Поэтому более 80% людей с данным заболеванием не получают адекватный диагноз», — рассказывала кардиолог.
Около 35% пострадавших от инфаркта MINOCA живут с болью в груди по нескольку лет, прежде чем им поставят правильный диагноз. Пока радикального способа лечения этого заболевания не существует. MINOCA чаще всего встречается у молодых женщин, которые ведут активный, здоровый образ жизни. Женщины, как правило, меньше по размеру, их сосуды также миниатюрнее, играет роль гормональная терапия.
Чтобы избежать этой коварной патологии, нужно высыпаться, правильно питаться, следить за осанкой и позвоночником, а также проходить ежегодные чекапы.