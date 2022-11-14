В восточных странах в ответ на чиханье люди говорят: «Да благословит тебя Бог», чтобы предотвратить ускользание души из тела. В Польше считается — когда женщина чихает, о ней говорит свекровь, а армяне уверены — количество чиханий может указать, как быстро вы добьетесь своей цели.
Конечно, эти утверждения забавны, но они не имеют ничего общего с физиологией чиханья, и верить им не стоит. «Доктор Питер» выяснил у иммунолога Елены Парецкой — почему мы чихаем, насколько это опасно и каким мифам и суевериям в 21-м веке пора перестать верить.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
Чиханье — ответная реакция мозга
Чихательный рефлекс срабатывает в ответ на раздражение особых клеток на слизистых оболочках носа. Это реакция мозга на раздражение, запускающая сокращение определенных групп дыхательных мышц. Мощный поток воздуха, достигающий скорости в 160 км/ч, буквально сдувает вместе со слизью раздражающие частицы. Формируется специфическое ощущение щекотания носа, желания чихнуть, мы зажмуриваем глаза и со специфическим звуком делаем форсированный выдох носом.
6 основных «чихательных» раздражителей
Среди всех причин, которые могут спровоцировать одиночный чих или целую серию, можно выделить следующие факторы:
Различные ОРВИ, которые раздражают слизистые оболочки носа, провоцируют их сухость и стимулируют рецепторы. Обычно мы чихаем в самом начале простуды.
Раздражение при вдыхании пыли, химических веществ и различных взвесей в воздухе. Иногда подобный процесс происходит при работе с различными веществами.
Аллергические реакции в форме поллиноза. Раздражители, попадающие на слизистые, провоцируют иммунное воспаление, что раздражает рецепторы.
Резкий перепад температур — вход с холода в теплое помещение, возникший спазм сосудов провоцирует раздражение рецепторов.
Гормональные изменения в женском организме, например, при климаксе или во время беременности.
Защитная реакция на резкий запах духов, химических веществ, табачный дым.
Другими словами, мозг понимает, что раздражающие вещества могут повредить нежную слизистую носа, и запускает реакцию очищения, приступы чиханья. Чем сильнее раздражитель, тем дольше вы будете чихать.
Забавно, и не более
Практически в каждой стране, в каждой культуре есть целый ряд суеверий и забавных утверждений, касающихся чиханья. Все они не более чем выдумки древних, не имеющие никакой реальной основы под собой. Так, многие народы верят, что громкое чиханье говорит о том, что за вашей спиной говорят о вас. Если чихнули однократно — вас хвалят, если дважды — ругают. Но если вы чихнули трижды — говорящий влюблен в вас. Конечно, было бы здорово, если бы мы обладали такой «чуйкой», но физиологи говорят — это не более чем выдумка.
Если связь и найдется, то косвенная
Поляки считают, что если хозяйка дома чихает, это говорит о том, что ее обсуждает свекровь. Причем частое чиханье говорит о том, что обсуждение это очень нелестное. Если это здоровая женщина, без аллергии и простуды, возможно, порядок в ее доме неидеален, много пыли, раздражающей нос. Тогда понятно, откуда вдруг появилась связь со свекровью. Кстати, о незамужних чихающих говорят — это признак, что отношения с будущей свекровью будут сложными. Забавные поверья, хотя, может, в них есть и капля рациональности?
Чиханье новорожденных разгонит чары?
По шотландским поверьям, новорожденные дети после появления на свет находятся под чарами фей, поэтому они много спят и малоактивны. Но первое чиханье малыша разгоняет эти чары, и дети становятся более бодрыми и активными. Конечно, это не более чем миф. Дети чихают в силу тех же причин, что и взрослые.
Сразу после рождения им нужно время, чтобы восстановить силы после появления на свет. Их носик постепенно очищается от околоплодных вод, слизистая подсыхает, перестраивается на новую среду обитания — воздушную. Первое время дети могут часто чихать, это вполне нормально. Злые феи тут ни при чем.
При чиханье закрываются глаза, чтобы душа не покинула тело
Это наиболее интересное и странное суеверие. Многие люди веками считали, что при чиханье, особенно неоднократном, душа может покинуть тело. Поэтому для предотвращения этого мы закрываем глаза, когда чихаем.
Во многих культурах нужно озарить чихающего благословением, чтобы он не потерял душу и им не завладели злые духи. Никакой реальной основы для этого мифа нет, как и не имеет под собой научной основы тот факт, что можно чихнуть так, что умрешь. Все это — детские страшилки.
Если долго чихать — сердце не остановится
Многим во время приступа чиханья кажется, что даже сердце на мгновение останавливается. Поэтому многие боятся, что если часто чихать, сердце может пострадать и остановиться. Это неверно и, более того, чиханье даже полезно.
В процессе чиханья происходит приток крови к миокарду, насыщение кислородом и ускорение сердечного ритма. Поэтому весь организм получает порцию питания. Бояться того, что ваше сердце остановится, не нужно, но искать причину частых приступов чиханья все-таки стоит.
Не пугайте детей
Самая нелепая детская страшилка — «если чихать и не закрыть при этом глаза, они могут вылезти наружу, из орбит». Прежде всего, крайне сложно чихать, не зажмурившись: мы делаем это рефлекторно. Но если даже это и получится, давление воздуха на ткани и напряжение мышц не настолько велики, чтобы нанести какой-либо вред глазным яблокам, тем более — чтобы они вышли из орбит. Ощущения, которые возникают при чиханье, очень субъективны и преувеличены, поэтому можно не переживать.