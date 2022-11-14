Душа покидает тело и еще 5 суеверий о чиханье — иммунолог объяснила, что из этого правда

Древние считали, что когда мы чихаем, душа может временно покидать тело, а сердце остановиться. Поэтому нередко в ответ на чиханье мы слышим фразу «будь здоров». Но реально ли чиханье опасно?