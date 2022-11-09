Его относят к витаминоподобным веществам, и нам крайне важно получать достаточно коэнзима Q10 с продуктами. Это важно, поскольку убихинон — мощный антиоксидант, стимулирующий производство энергии в митохондриях каждой клетки. Кроме того, он очень любим косметологами и производителями косметики — помогает бороться с изменениями, которые приносит с собой возраст.
Плюс исследования последних лет показали его позитивную роль в борьбе с диабетом, мигренью и даже болезнью Альцгеймера. Поэтому сегодня очень популярны добавки с этим веществом. Но нужны ли они или стоит подобрать продукты, богатые коэнзимом Q10? Где искать это вещество? Разобраться нам помогает Гульшат Сираева, диетолог, нутрициолог.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Мы сами производим Q10, но с возрастом — все хуже
Организм производит убихинон в процессе метаболизма. Но если в детстве и юности его вполне хватает для антиоксидантной защиты, роста и активности тела, то с возрастом уровни коэнзима Q10 постепенно снижаются. А вот потребности в защите от свободных радикалов, наоборот, возрастают. На фоне некоторых проблем со здоровьем уровень Q10 снижается еще сильнее, особенно если это проблемы сердца и сосудов.
Мясо с овощами — идеальный вариант
Точную суточную норму коэнзима Q10 ученые еще определяют, но в среднем считается, что безвредно количество от 90 до 200 мг. Именно эти объемы обычно содержат пищевые добавки. Но пополнить запасы убихинона можно и за счет продуктов. Среди самых богатых этим соединением можно выделить:
субпродукты (говяжья печень, язык);
рыба, преимущественно красная;
орехи (фисташки, арахис);
цельные зерна;
растительные масла первого отжима;
зеленый горошек;
болгарский перец (особенно зеленого цвета);
зеленая стручковая фасоль;
огородная зелень.
Вещество хорошо растворяется в жирах, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употребление жирной пищи. В противном случае при дефиците масел или жиров в питании даже добавки коэнзима Q10 в капсулах не помогут, компонент просто не всосется из кишечника. Зная подобные свойства коэнзима, его нередко выпускают в форме капсул с маслами, растворов в масле или таблеток.
Паркинсон, мигрень и угроза инфаркта
Исследования влияний убихинона на организм показали, что добавление коэнзима Q10 к рациону помогает в лечении некоторых серьезных проблем сердца, включая атеросклероз, ИБС, хроническую сердечную недостаточность, предынфарктное состояние и стенокардию, кардиомиопатию. Кроме того, есть данные о позитивном его влиянии при мигренях и болезни Паркинсона.
Польза коэнзима Q10 объясняется следующими влияниями: он улучшает обменные процессы в миокарде, повышает синтез энергии для сокращения миоцитов, улучшает усвоение кислорода сердечными клетками. Это особенно важно при гипоксии, которую испытывает сердце, если его сосуды забиты бляшками. Также убихинон помогает расширять сосуды и снижать давление.
Его назначают в комплексной терапии у сердечников, перенесших инфаркт, аорто-коронарное шунтирование и операции на клапанах.
Помогает мозгу очищаться от «мусора»
Убихинон изучают и в контексте борьбы с серьезными проблемами нервной системы — болезней Альцгеймера и Паркинсона. Однако применять его нужно в комбинации со всеми назначенными врачом препаратами. Ученые в экспериментах определили: коэнзим Q10 помогает очищать клетки мозга от «мусорных» фрагментов белков — амилоидов, которые связаны с болезнью Альцгеймера. На ранних стадиях Паркинсона убихинон помогает тормозить образование в клетках телец Леви и гибель нейронов.
При диабете отодвигает проблемы с ногами
Убихинон помогает диабетикам больше оставаться активными, в определенной степени защищая клетки нервной системы от поражения. Особенно это важно при развитии полинейропатии — засахаривания нервов в нижних конечностях, из-за чего страдает чувствительность и возникают незаживающие язвы. Коэнзим Q10 помогает снижать уровень глюкозы крови, защищает от свободных радикалов, подавляет резистентность клеток к инсулину, помогая тормозить наступление диабета.
Уменьшает приступы мигрени
В США проводились исследования, показавшие — убихинон помогает в профилактике приступов мигрени, но его нужно применять под контролем врача и в комбинации со всеми назначенными препаратами. В этом случае лечение на 50% эффективнее, чем без добавки коэнзима Q10.
Если нужно снижать холестерин
Нередко людям с высоким уровнем холестерина назначают препараты статинов. Но часто принимающие препараты отмечают неприятные побочные эффекты — мышечные боли, слабость, что становится одним из факторов отмены препаратов. Коэнзим Q10 помогает уменьшить тяжесть эффектов от статинов, что позволит продолжить лечение и снижать опасные уровни холестерина без выраженного недомогания.
В борьбе со старением — на первых местах
Прием продуктов и добавок с убихиноном помогает выглядеть моложе. Это связано с антиоксидантной активностью вещества. Коэнзим Q10 помогает защитить молекулы коллагена и эластина от внешних агрессивных факторов, а значит, они активнее регенерируют и устраняют мелкие морщины, заломы и поддерживают тонус кожи.
Достаточный уровень коэнзима борется с усталостью лица, дает необходимую энергию клеткам кожи для обновления и сияния.