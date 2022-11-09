Его относят к витаминоподобным веществам, и нам крайне важно получать достаточно коэнзима Q10 с продуктами. Это важно, поскольку убихинон — мощный антиоксидант, стимулирующий производство энергии в митохондриях каждой клетки. Кроме того, он очень любим косметологами и производителями косметики — помогает бороться с изменениями, которые приносит с собой возраст.

Плюс исследования последних лет показали его позитивную роль в борьбе с диабетом, мигренью и даже болезнью Альцгеймера. Поэтому сегодня очень популярны добавки с этим веществом. Но нужны ли они или стоит подобрать продукты, богатые коэнзимом Q10? Где искать это вещество? Разобраться нам помогает Гульшат Сираева, диетолог, нутрициолог.