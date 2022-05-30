Заразительный симптом: 11 болезней, признаком которых может быть зевота

«Заразная» зевота — признак симпатии?

Все знают о заразности зевоты: стоит кому-то рядом зевнуть, как у тебя рот открывается сам собой. Но, как оказалось, есть люди, устойчивые к такой реакции.

Как объяснил невролог Александр Кохендерфер, восприимчивость к чужой зевоте у всех разная — например, есть люди, которые совсем не подвержены «заразному» зеванию. В то же время по «заразному» рефлексу можно узнать об отношении к тебе человека.

- Когда один человек видит другого, выполняющего определенные действия, у него в голове активируются зеркальные нейроны, которые отвечают за симпатию, сопереживание и понимание чужих поступков. Именно поэтому у кого-то рефлекс проявляется только на близких людей, а у кого-то и на посторонних. Зевоту можно расценивать как знак невербальной коммуникации — по «заразному» рефлексу можно определить расположение собеседника, — рассказал невролог ФНКЦ ФМБА.

Кроме эмпатии и подражательной реакции, по словам невролога Алексея Борисова, нередко «заразную» зевоту можно объяснить схожими условиями, в которых находятся люди. Например, в одном помещении, где слишком жарко или душно.