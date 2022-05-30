Заразительный симптом: 11 болезней, признаком которых может быть зевота

Почему люди зевают
Зевота входит в список безусловных врожденных рефлексов. Что представляет собой сам процесс, всем известно — мы делаем глубокий вдох при открытом зеве и голосовой щели, что иногда сопровождается характерным звуком. А вот почему у человека срабатывает этот рефлекс, однозначного объяснения у ученых нет.
Врач-невролог, заведующий кабинетом головокружения факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ)
- Считается, что зевота — особый защитный механизм, защищающий нас от перегревания и недостатка кислорода. Она помогает регулировать уровень давления в барабанной полости внутреннего уха (за счет этого мы избавляемся от заложенности в ушах при авиаперелете или быстром подъеме на высоту). Но несмотря на некоторое понимание процесса зевоты (например, влияние перегрева было подтверждено в одном эксперименте — при использовании холодных компрессов люди зевали намного реже) все разгадки этого физиологического процесса нам не открылись, — говорит врач-невролог Алексей Борисов.
По словам Александра Кохендерфера, врача-невролога ФНКЦ ФМБА России, не подтверждается пока и теория об улучшении кровоснабжения мозга.
Врач — невролог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
- Рефлекс зевания — неконтролируемый процесс, который направлен на стимуляцию работы мозга. Ранее считалось, что это вызывает улучшение мозгового кровоснабжения. Однако все больше данных опровергают эту теорию. Например, ученые США провели эксперимент, который показал: снижение кислорода в крови не вызывает зевоту, — рассказал Александр Кохендерфер.
О чем говорит частая зевота
Человек может зевать до нескольких десятков раз за день и, по словам врачей, это совершенно нормально. Как правило, такое случается при недостатке сна или сильной усталости. Но если частая зевота вас мучает днем регулярно и без видимых причин, пора проверить здоровье.
По словам Александра Кохендерфера, одной из частых причин постоянной зевоты могут быть тревожные и тревожно-депрессивные расстройства. Они приводят к снижению энергии, постоянной усталости и нарушениям сна, которые собственно и провоцируют зевоту.
Алексей Борисов дополнил список возможных причин непрекращающейся зевоты:
эпилепсия,
синдром обструктивного апноэ сна,
интоксикация некоторыми веществами,
опухоли мозга,
хроническая сердечная недостаточность,
гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы),
некоторые нейродегенеративные заболевания (например, рассеянный склероз).
«Заразная» зевота — признак симпатии?
Все знают о заразности зевоты: стоит кому-то рядом зевнуть, как у тебя рот открывается сам собой. Но, как оказалось, есть люди, устойчивые к такой реакции.
Как объяснил невролог Александр Кохендерфер, восприимчивость к чужой зевоте у всех разная — например, есть люди, которые совсем не подвержены «заразному» зеванию. В то же время по «заразному» рефлексу можно узнать об отношении к тебе человека.
- Когда один человек видит другого, выполняющего определенные действия, у него в голове активируются зеркальные нейроны, которые отвечают за симпатию, сопереживание и понимание чужих поступков. Именно поэтому у кого-то рефлекс проявляется только на близких людей, а у кого-то и на посторонних. Зевоту можно расценивать как знак невербальной коммуникации — по «заразному» рефлексу можно определить расположение собеседника, — рассказал невролог ФНКЦ ФМБА.
Кроме эмпатии и подражательной реакции, по словам невролога Алексея Борисова, нередко «заразную» зевоту можно объяснить схожими условиями, в которых находятся люди. Например, в одном помещении, где слишком жарко или душно.