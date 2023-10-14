Дорсопатия или остеохондроз? В чем отличия диагнозов и лечения, объясняет невролог

Проблемы со спиной, позвоночником и осанкой — одни из самых частых, с которыми люди приходят к терапевтам, неврологам или ортопедам. И чаще всего пациенты говорят о том, что у них остеохондроз, радикулит или просто болит спина. Но все подобные жалобы сегодня объединяют объемным и не совсем понятным для обывателя термином — дорсопатия.