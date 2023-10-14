Дорсопатия или остеохондроз? В чем отличия диагнозов и лечения, объясняет невролог

Проблемы со спиной, позвоночником и осанкой — одни из самых частых, с которыми люди приходят к терапевтам, неврологам или ортопедам. И чаще всего пациенты говорят о том, что у них остеохондроз, радикулит или просто болит спина. Но все подобные жалобы сегодня объединяют объемным и не совсем понятным для обывателя термином — дорсопатия.
В дословном переводе это означает «патологии спины». Уточнить причину проблем помогают уже более детальные обследования. Чем опасна дорсопатия, «Доктор Питер» узнал у эксперта Надежды Головчанской, врача-невролога клиники «АБИА».
Название общее для многих проблем
Проблем с позвоночником очень много, и далеко не всегда они связаны с самими позвонками или соединяющими их межпозвонковыми дисками. Нередко боль возникает из-за проблем с мягкими тканями — связками, суставами, мышцами, а также с сосудами и нервными стволами. Ключевая причина развития дорсопатии — это постоянные избыточные нагрузки в области позвонков, где они наиболее подвижны.
На фоне этого дополнительно формируются расстройства кровообращения в пораженной области, тормозится обмен веществ и поступление необходимых соединений для регенерации тканей. Все это запускает дегенеративно-дистрофический процесс, или, проще говоря, старение, ускоренное изнашивание позвоночника с изменениями в окружающих тканях.
Минимальные признаки есть у всех
По мнению врачей, хотя бы минимальные признаки дорсопатии можно выявить у каждого из нас, особенно с возраста 35-40 лет. К раннему началу этих изменений могут предрасполагать определенные проблемы спины и всего организма. Это:
ранее перенесенные травмы спины и позвоночника;
развитие сколиоза и нарушений осанки — сутулость, горб;
аномалии в строении позвоночника, которые возникли еще внутриутробно;
нехватка витаминов, микроэлементов, определенных питательных компонентов;
малоподвижный образ жизни;
избыточные, тяжелые нагрузки или длительное нефизиологичное положение спины.
Длительное время организм может компенсировать изменения, особенно в молодом возрасте. Но по мере того, как прибавляются годы, изменения становятся все более выраженными, они дают о себе знать неприятными симптомами.
Боль — основная проблема при дорсопатии
Практически любые изменения в области позвоночника и окружающих его тканей, имеющие дегенеративно-дистрофический характер, проявляют себя болевым синдромом. Чаще всего возникает боль в той области, которая поражена наиболее сильно. Характер болевых ощущений разный: это могут быть тупые, режущие, острые, колющие боли, прострелы.
Болевой синдром может ощущаться как периодами, так и постоянно, нередко усиливаясь и становясь особенно мучительным после подъема тяжестей, физического труда. Если дать пораженной области отдых, ощущения могут снизиться или практически исчезают.
Дополнительные симптомы осложняют жизнь
Зачастую болевой синдром сочетается с целым рядом других проблем, которые значительно усложняют привычную жизнь человека. Для дорсопатии также характерны:
слабость мышц, из-за которой может быть трудно выполнять привычные действия;
миотонический синдром, при котором мышечные волокна с трудом расслабляются после сокращений, что приносит существенный дискомфорт и ограничивает движения;
нарушения чувствительности в определенных частях тела, связанные с повреждением, зажимом нервов;
ощущения, что конечности или части тела немеют, возникают мурашки или неприятные покалывания в определенных зонах;
уменьшение объема движений в области пораженной части позвоночника или части тела, которая связана с этим сегментом;
неприятные ломящие, давящие ощущения в теле, которые нарушают покой и сон.
Могут быть дополнительные жалобы
В зависимости от того, какая часть позвоночника страдает сильнее всего, люди ощущают дополнительные симптомы, которые ухудшают состояние. Так, если это область шеи, к боли в шее и плечах присоединяются головокружения, проблемы зрения и мелькание мушек, тошнота и шум в ушах.
Если это грудной отдел, болезненность становится сильнее при глубоком дыхании, кашле или чихании, под ребрами может отдавать в область живота, может симулировать приступы стенокардии.
При боли в пояснице трудно ходить, вставать или сидеть, ровно стоять, поднимать ногу или разгибаться. Страдает походка, объем движений резко уменьшается.