Дерматолог Романова объяснила, надо ли осенью отказываться от увлажняющего крема

Осенью и зимой в дополнительной поддержке нуждается кожа не только лица, но и всего тела. И здесь, напротив, уход должен быть основан на питании. Зимой лучше задействовать кремы с более насыщенной и плотной консистенцией. Такие средства иногда маркируют знаком «+» или пометкой «контроль». Они помогут справиться с сухостью, раздражением от ношения одежды и защитят от внешних воздействий.