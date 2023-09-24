Дерматолог Романова объяснила, надо ли осенью отказываться от увлажняющего крема

Смена сезона и переход с активного ультрафиолетового облучения, жаркого воздуха и сухого ветра на более прохладную и сырую погоду диктует свои правила ухода за кожей лица и тела.
Косметологи в разный сезон предлагают свой спектр уходовых процедур, но поддержать их эффект должны еще и правильные действия дома, ежедневные действия по поддержанию красоты и молодости. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала Алена Романова, дерматолог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Смена сезона всегда стресс для кожи
Осень — не самое простое время года для кожи. С наступлением осеннего сезона дают себя знать последствия воздействия летнего солнца:
шелушения;
повышенная сухость;
пигментные пятна.
Появлению пигментации особенно подвержены те, кто летом игнорировал использование солнцезащитных кремов. Кроме того, уже в первой половине осени стартует отопительный сезон, что также становится для кожи сильным стрессом. Поэтому нужно поддержать ее правильным домашним уходом, чтобы не ухудшить, а исправить некоторые проблемы лица и тела.
Нет — горячей воде
Из-за разницы температур на улице и дома кожа иссушается и начинает нуждаться в дополнительном увлажнении. Здесь важно избежать дополнительных температурных перепадов. Даже если вы продрогли на холодном ветру или под дождем, не стоит сразу бежать в горячий душ или умываться «кипятком», если вы только вернулись с холодной улицы.
Горячая вода буквально вымывает кожное сало с лица, лишает кожу естественного увлажнения и истончает гидролипидную мантию. А именно она защищает нежный эпидермис от сухого воздуха и агрессии внешней среды. Негативное воздействие горячая вода также оказывает на кожу рук: провоцирует чрезмерную сухость и может стать причиной трещин. Вода должна быть теплой и комфортной, не слишком горячей.
Да — увлажнению и питанию кожи
Акцент в уходе за кожей осенью важно сделать на увлажнении и питании. В межсезонье нагрузки на кожу возрастают, и ей нужна поддержка. В последнее время популярным стало мнение, что в холодное время года увлажняющие кремы необходимо менять на питательные, более плотные и жирные. Однако здесь все не так однозначно.
Питательные кремы содержат различные масла, которые способны вмешиваться в работу сальных желез и провоцировать акне и комедоны (красные воспаленные прыщики и черные точки).
Обладательницам жирной кожи, склонной к высыпаниям, такие средства не подойдут. Иногда бренды выпускают две версии одного и того же крема: одну питательную с маслами, другую — увлажняющую, без масел.
Это стоит учитывать при покупке и, если кожа жирная, делать выбор в пользу более легких, безмасляных текстур.
Телу тоже нужен уход
Осенью и зимой в дополнительной поддержке нуждается кожа не только лица, но и всего тела. И здесь, напротив, уход должен быть основан на питании. Зимой лучше задействовать кремы с более насыщенной и плотной консистенцией. Такие средства иногда маркируют знаком «+» или пометкой «контроль». Они помогут справиться с сухостью, раздражением от ношения одежды и защитят от внешних воздействий.
Не забрасываем солнцезащитный крем
Осенью UV-индекс снижается, но ультрафиолетовое излучение по-прежнему способно вредить коже. Так что от использования солнцезащитных кремов и эмульсий отказываться нельзя ни в коем случае. Даже если кажется, что на улице пасмурно, а солнце совсем неагрессивное, крем должен оставаться в базовом уходе за кожей. Единственное послабление касается уровня защиты: средства с SPF 50 разрешено заменить на SPF 30 или 20. В конце осени можно перейти на SPF 15.
Добавляем антиоксиданты и салонный уход
По мере падения UV-индекса можно смело включать в уход за кожей косметологические процедуры — разнообразные пилинги и чистки. Дополнительно стоит задействовать лазерные процедуры. Салонный уход ускорит обновление кожи и поможет устранить проявляющиеся после лета пигментные пятна.
В домашний уход осенью разрешено добавлять средства с ретинолом и более мощными кислотами. Дополнительно стоит использовать косметику с антиоксидантами, например с витаминами A, C или E. Поддержке кожи будет способствовать и прием витаминно-минеральных комплексов. Главное — не забыть проконсультироваться с врачом перед выбором добавок.