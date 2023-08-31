«Осенью это особенно нужно»: дерматолог Грушко назвала топ-5 процедур для кожи с фаст-эффектом

Острые инфекционные заболевания. При высокой температуре, лихорадке или других признаках острого заболевания процедуры могут быть отложены.

Поврежденная или раздраженная кожа. При наличии открытых ран, язв, ожогов, сильных покраснений или других повреждений кожи косметологические процедуры могут быть противопоказаны.

Аллергические реакции. При аллергии на составляющие процедуры (например, на косметические продукты, инъекционные препараты и т.д.) процедуры следует избегать.

Хронические заболевания. Если есть серьезные хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, эпилепсия и т.д., необходимо предварительно проконсультироваться с врачом для оценки рисков и назначения соответствующих мер предосторожности.

Беременность и грудное вскармливание. Некоторые косметологические процедуры могут быть противопоказаны во время беременности или при грудном вскармливании.

Иммунные нарушения. Процедуры могут быть противопоказаны из-за ухудшения заживления и возможности развития инфекций.