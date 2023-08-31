«Осенью это особенно нужно»: дерматолог Грушко назвала топ-5 процедур для кожи с фаст-эффектом

Осень — время возвращаться из отпусков и с дач и оценивать, как лето изменило нашу внешность. Кто-то сможет похвастаться постройневшей фигурой, бронзовым загаром или, например, густой шевелюрой, а кто-то расстроится из-за появившихся проблем с кожей — например, пигментных пятен, неровного цвета лица, высыпаний, расширенных пор.
Такое бывает, и нередко, из-за активного солнечного излучения жаркого сезона. Как с справиться с этими неприятностями? Дерматолог-косметолог рассказала о лучших осенних процедурах с fast-эффектом.
Дерматолог-косметолог клиники Cosmopro (Санкт-Петербург), тренер дерматокосмецевтического бренда Jan Marini
Лазерный пилинг
«Это аппаратная методика, которая помогает ликвидировать неровный цвет и улучшить структуру кожи, сузить поры и сделать лицо сияющим и свежим, — рассказала врач-косметолог Дарья Грушко. — Шлифовки бывают аблятивные, когда при помощи лазера удаляется поверхностный слой кожи, и неаблятивные, действующие более глубоко, в дерме. Последняя позволяет улучшить цвет лица, уменьшить морщины и пигментацию без значительной реабилитации».
Шлифовку не рекомендуют делать летом, когда солнце особенно агрессивно, потому что она повышает чувствительность кожи к УФ-излучению и делает ее более уязвимой.
«После лазерного пилинга нужно воздерживаться от солнца, поэтому шлифовку хорошо делать осенью и зимой. После нее в течение месяца загорать нельзя. На солнце появляться можно, но с условием обязательного нанесения СПФ-крема», — объясняет Дарья Грушко.
Биоревитализация препаратами с антиоксидантным составом
«Осенью кожа особенно страдает от обезвоженности и пересыхания, — предупреждает косметолог. — Инъекции гиалуроновой кислоты помогают восстановить оптимальный уровень влаги, а антиоксиданты усилят собственную защиту в борьбе с фотостарением».
Выбор конкретного препарата для уколов зависит от показаний и цели, отмечает врач.
«Эффект от курса биоревитализации сохраняется до полугода, а частота посещений косметолога зависит от препарата. В среднем потребуется около пяти раз в две недели», — говорит Дарья Грушко.
Фотоомоложение
«Эту аппаратную методику очень любят голливудские звезды, и не зря, — считает косметолог. — Процедура основана на воздействии импульсного света, что дает возможность ликвидировать огромный спектр проблем: пигментацию, расширенные сосуды, воспаления, расширенные поры, сниженную плотность кожи и даже гравитационный птоз».
В течение нескольких часов после процедуры может сохраняться покраснение, в течение нескольких дней — отечность, в течение недели — потемнение пигмента, которое само по себе проходит вместе с самой пигментацией.
Инъекции коллагеностимуляторов
«Они обеспечивают шикарный лифтинг-эффект как сразу после процедуры, так и в отсроченном периоде, — объясняет косметолог клиники Cosmopro Дарья Грушко. — Действие коллагеностимуляторов основано на их способности улучшать синтез коллагена — ключевого белка, отвечающего за упругость, плотность и молодость кожи. С возрастом и в результате воздействия внешних факторов уровень коллагена в коже снижается, что приводит к появлению морщин, потере объема и упругости».
Профессиональный уход
«Это не только про приятные ощущения, но и про высокую эффективность в комплексном решении эстетических дефектов кожи. Главное — выбирать правильные бренды, в которых препараты богаты на факторы роста, антиоксиданты и восстанавливающие компоненты», — объясняет косметолог.
Общие противопоказания к косметологическим процедурам
Острые инфекционные заболевания. При высокой температуре, лихорадке или других признаках острого заболевания процедуры могут быть отложены.
Поврежденная или раздраженная кожа. При наличии открытых ран, язв, ожогов, сильных покраснений или других повреждений кожи косметологические процедуры могут быть противопоказаны.
Аллергические реакции. При аллергии на составляющие процедуры (например, на косметические продукты, инъекционные препараты и т.д.) процедуры следует избегать.
Хронические заболевания. Если есть серьезные хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, эпилепсия и т.д., необходимо предварительно проконсультироваться с врачом для оценки рисков и назначения соответствующих мер предосторожности.
Беременность и грудное вскармливание. Некоторые косметологические процедуры могут быть противопоказаны во время беременности или при грудном вскармливании.
Иммунные нарушения. Процедуры могут быть противопоказаны из-за ухудшения заживления и возможности развития инфекций.
Возраст и особенности пациента. Например, аллергия на латекс, кровотечение, дерматологические заболевания и т.д.