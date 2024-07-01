Что делать, если подсел на капли для носа: дельные советы врача-лора

При малейшей заложенности, при любых формах насморков большинство из нас немедленно отправляется в аптеку за сосудосуживающими каплями или спреями от насморка. Они помогают устранить неприятные симптомы — выделения водянистого характера и отек носовых раковин, из-за которого ощущается заложенность. Все это дает облегчение дыхания. Но это только при условии, если вы применяете их не более 3-4 дней подряд.