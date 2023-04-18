В Югре врачи спасли 3-летнюю девочку, которую случайно отравили каплями для носа

«Дети с такими отравлениями поступают ежемесячно, по 1-2 ребенка. Как правило, помощь оказываем на уровне приемного отделения, госпитализация не требуется. В основном это дети до пяти лет, которые воспользовались каплями самостоятельно, либо малыши до года, когда родители путают дозировку лекарства. Мамы и папы бывают не в курсе, что это сильнодействующее вещество и что капать его больше, чем указано в инструкции, нельзя», — говорит Елена Верещинская.