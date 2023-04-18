В Югре врачи спасли 3-летнюю девочку, которую случайно отравили каплями для носа

В детскую больницу в Югре бригада скорой помощи доставила девочку. Ребенок был сонным, вялым, не мог до конца прийти в сознание, а пульс бы замедлен, всего лишь 50 ударов в минуту.
«Утром мама закапала ребенку в нос сосудосуживающие капли „Нафтизин“ для взрослых. По ее словам, она была не в курсе, что можно получить передозировку этим препаратом. После закапывания в течение часа мама заметила, что девочка уснула, стала вялая, прохладная на ощупь, и вызвала скорую помощь. Бригада медиков сделала ЭКГ, на которой выявила выраженную брадикардию. Девочку госпитализировали в детскую окружную больницу», —
Сколько именно капель попало в нос ребенка, мама сказать не смогла — не считала, да и на стрессе было сложно что-то вспомнить. Только вот препарат для взрослых сильно ударил по организму ребенка. Врачи выявили нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и госпитализировали девочку в отделение реанимации, где провели инфузионную терапию, чтобы жизненные показатели вернулись в норму.
На следующий день, когда состояние маленькой пациентки стабилизировалось, ее перевели в детское кардиологическое отделение для дальнейшего наблюдения.
«Дети с такими отравлениями поступают ежемесячно, по 1-2 ребенка. Как правило, помощь оказываем на уровне приемного отделения, госпитализация не требуется. В основном это дети до пяти лет, которые воспользовались каплями самостоятельно, либо малыши до года, когда родители путают дозировку лекарства. Мамы и папы бывают не в курсе, что это сильнодействующее вещество и что капать его больше, чем указано в инструкции, нельзя», — говорит Елена Верещинская.
Ребенку можно капать только лекарства для детей, пусть это даже обычные препараты от насморка. Помните, что дозировка сосудосуживающих препаратов для детей и взрослых разная, необходимо точно соблюдать инструкцию и строго отслеживать количество капель в каждое применение, предупреждают врачи.
Признаки передозировки лекарством:
вялость,
бледность кожных покровов,
снижение температуры тела ниже нормы,
холодный пот,
нарушение пульса.
В опасности не только дети
Важно понимать, что сосудосуживающие капли предназначены исключительно для снятия симптомов.
Сосудосуживающую терапию нельзя применять дольше 5-7 дней. Более продолжительное использование капель чревато необратимыми повреждениями слизистой носа. Подробнее о проблемах капель для носа «Доктору Питеру» рассказала Яна Новикова, оториноларинголог.