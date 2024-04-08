Что будет, если отказаться от сахара на месяц, год и навсегда

«Восемь лет назад я отказалась от сахара, — рассказывает психолог Екатерина Мурашова. — Смотрела интервью какого-то врача и услышала интересную фразу: «Отказ всего от трех продуктов — сахара, риса и белой муки — полностью перевернет вашу жизнь».

Я задумалась. Всего три продукта, среди огромного разнообразия пищи. Почему же так сложно? И мне захотелось попробовать.

От риса я отказалась легко, с белой мукой было посложнее, но сахар постоянно был в моей голове. Я принялась искать замены сахару, пробовала различные подсластители, но сахара хотелось все больше и больше.

Через пару недель я поняла, что делаю что-то неправильно. Тут мне помогла моя профессия психолога.